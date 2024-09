A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil 2024: sorteio faz Corinthians e Vasco definirem semifinais em casa Jogos estão previstos para acontecer nas semanas do dias 02 e 17 de outubro

Foram definidos na tarde desta sexta-feira (20), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rio de Janeiro, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2024. Seguem vivos na competição Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Vasco.

No sorteio, ficou definido que Atlético-MG e Flamengo serão os mandantes das primeiras partidas contra Vasco e Corinthians, respectivamente. Os jogos de ida acontecerão na semana do dia 2 de outubro, e os da volta serão realizados na semana do dia 17.

Com dois clubes do Rio de Janeiro ainda vivos na Copa do Brasil 2024, por questão de segurança pública, Flamengo e Vasco tiveram que ficar em lados opostos no sorteio, impedindo que os dois pudessem jogar no mesmo dia na capital fluminense.

Todos os quatro semifinalistas já levaram o troféu da competição de mata-mata. Entre eles, o Flamengo é o maior campeão, com quatro conquistas (1990, 2006, 2013 e 2022). O Corinthians, rival do carioca na disputa pela vaga na final, faturou o título três vezes, em 1995, 2002 e 2009.

Do outro lado da chave, o Atlético-MG se sagrou campeão por duas vezes, em 2014 e 2021, enquanto o Vasco tem apenas uma conquista, obtida em 2011.

Semifinal da Copa do Brasil 2024: premiação

Por avançar às semifinais, as quatro equipes receberam R$ 9,45 milhões.

Os finalistas podem aumentar ainda mais o rendimento financeiro. Disputar a final e ficar com o vice-campeonato deixa a equipe com R$ 31,5 milhões.

Já se o clube for o campeão da Copa do Brasil 2024, recebe R$ 73,5 milhões, além do somatório das outras cotas recebidas durante o torneio.

