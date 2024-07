A- A+

'Skate no .BB' Skate no Recife: último dia da programação voltada para esporte reúne público e astros na Cidade Promovido pelo Banco do Brasil, evento conta com convidados de peso; é a primeira vez que acontece no Recife

É chegado o último dia do ‘Skate no .BB’, que acontece até às 18h deste domingo (14). O evento começou ontem (13) e conta com a presença de Bob Burniquist, Davison Fortunato, Daniela Vitória e Fernando Araújo, o ‘Skatista Cego’’.

O encontro reúne centenas de pessoas, na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, no Centro da Cidade.

A maratona começou às 10h e vai até às 18h, com programação ampla que une, de maneira direta, os artistas a um encontro com os entusiastas do esporte, desde o tradicional ‘tricks for cash’, onde os skatistas profissionais executam manobras e as melhores são premiadas em dinheiro, ao ‘1 minuto de cego’, uma iniciativa inovadora liderada pelo ‘Skatista Cego’ do Squad, que convida os demais skatistas e o público a testarem as habilidades com venda nos olhos por um minuto.

A programação também conta com Batalha de Rima com MCs locais. O evento promete reunir não apenas os amantes do skate, mas também aqueles interessados na diversidade e adrenalina que a cultura urbana oferece.

Além de todas estas ações, acontece também uma oficina de personalização, feita por artistas locais, dos shapes e sneakers do público. Inclusive, a programação também conta com Batalha de Rima com MCs locais.

O skatista Fredson Fernando, de 43 anos, mora no bairro da Soledade, no centro do Recife. Ele, que é entusiasta da prática radical há 35 anos, comemora a oportunidade de prestigiar um evento desse porte, ao lado de um dos ídolos, Bob Burnquist.

“Eu surfo e ando de skate desde pequeno. Esse evento é muito legal para a comunidade do skateboard, aqui do Recife. Eu acho que a cidade precisa de incentivos a esportes radicais, como o skate e o surf. É uma área que carece disso. Que bom que teve esse festival com o Bob, com organização do Banco do Brasil. Eu aprovo em mil por cento”, comentou ele.

Bob Bornquist também conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco. É a segunda vez que ele vem ao Recife. A primeira foi na inauguração do ‘.BB’, que é a agência do banco na avenida Rio Branco.

Essa modalidade da instituição se dá pelo uso ainda mais intensivo de tecnologia, foco no relacionamento com os clientes e pautado pela sustentabilidade, com a promoção de negócios ASG e o desenvolvimento social.

Segundo Bob, o momento, que é de descontração e popular, só expressa que o skate é mais do que um simples esporte, mas um estilo de vida.

“A gente entendeu que [ao lado do banco] havia a possibilidade de fazer um evento. Voltamos aqui para trazer o momento de arte, cultura, música e a união do povo. Estamos trazendo algo mais intimista, muito legal. O evento, ontem, foi demais. As cenas são fortes. Eu tenho muita amizade com o Og de Souza [skatista pernambucano] e com o pessoal do Aracaju Family, que é próximo daqui. É um movimento importante”, expõe o astro skatista.

O superintendente estadual do Banco do Brasil, Henrique Dantas, comemora o sucesso desta primeira edição no Recife. Sem dar muitos spoilers, ele promete que a população local pode esperar outros momentos como este.

“O Banco do Brasil sempre foi um grande apoiador do esporte. É uma satisfação para nós estarmos aqui no Recife Antigo, um lugar que respira esportes. Esse evento, com grandes atletas, nos permite um prazer muito grande em proporcionar isso para o Recife. O feedback a gente vê no sorriso das pessoas. É todo um ambiente interagindo com o BB, nesse momento. É muito bacana. Um retorno muito bom. Pode-se esperar outros eventos como este aqui. O Recife é um lugar que o BB olha com muito carinho, pela tradição em todos os setores. A gente sempre quer trazer novos eventos para proporcionar esse ambiente de integração entre as pessoas”, salienta.

Veja a programação do 'Skate no .BB'

10h às 18h - Instrutores disponíveis para aula de skate.

10h às 18h - Oficina do skate;

10h às 18h - DJ local;

11h às 11:45 - Tricks for cash pista;

14h às 15h - Apresentação squad BB / 1min de cego/ autógrafos/ brindes;

15h às 16h - Batalha de rima;

16h as 16:45- Tricks for cash pista;

17h às 18h - DJ encerra.

