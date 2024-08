Sorteio da Champions League: veja onde assistir, horário e potes

A- A+

O sorteio da Champions League 2024-25 acontece nesta quinta-feira (29), às 13h (horário de Brasília), em Mônaco. O evento é realizado pela Uefa.

O grande torneio entre clubes do futebol mundial tem um novo formato que inicia nesta temporada.

Novo formato da Champions League

A Uefa ampliou para 36 equipes, que estão distribuídas em quatro potes a partir do ranking da entidade.

Cada equipe disputa oito partidas na fase inicial, necessariamente contra dois times de cada pote. São quatro partidas em casa e quatro fora.

Todos os confrontos vão ser definidos no dia do sorteio. Apesar de jogos diferentes, todas as equipes estarão na mesma classificação da chamada "fase de liga".

Os oito primeiros avançam diretamente para oitavas de final. Do 9º ao 24º lugares disputam playoffs e os vencedores avançam ao mata-mata. As equipes do 25º ao 36º serão eliminadas.

Divisão de potes da nova Champions League

Pote 1:

Manchester City

Bayern de Munique

Real Madrid

PSG

Liverpool

Inter de Milão

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Barcelona

Pote 2:

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Club Brugge

Milan

Shakhtar Donetsk

Pote 3:

Feyenoord

Sporting

PSV

Dinamo Zagreb

RB Salzburg

Lille

Estrela Vermelha

Young Boys

Celtic

Pote 4:

Slovan Bratislava

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bologna

Girona

Stuttgart

Sturm Graz

Brest

Como vai funcionar o sorteio

Cada equipe será sorteada manualmente e depois um sistema automatizado vai definir os adversários dos oito jogos. O sorteio não vai ser mais totalmente manual.

Equipes do mesmo país não vão se enfrentar e uma equipe não poderá ter dois adversários do mesmo país na fase inicial.

A fase de liga com os oito jogos vão ser disputadas do dia 17 de setembro de 2024 até 29 de janeiro de 2025.

Veja outras datas importantes:

Playoffs para o mata-mata: 11 a 19 de fevereiro de 2025

Sorteio do mata-mata: 21 de fevereiro de 2025

Oitavas de final: 4 a 12 de março de 2025

Quartas de final: 8 a 16 de abril de 2025

Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025

Final: 31 de maio de 2025

Sorteio da Champions League: onde assistir

O sorteio da Champions League desta quinta-feira (29) terá início a partir das 13h (horário de Brasília) e transmissão dos canais: TNT Sports, Max e Uefa TV.



