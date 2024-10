Técnico do Bristol recebe homenagem emocionante de torcida após morte de seu filho ainda bebê; veja

A- A+

Os torcedores do Bristol City fizeram um mosaico gigante no Ashton Gate antes do jogo deste sábado contra o Leeds United, para prestar homenagem ao falecido filho de Liam Manning. O treinador estava em licença desde o início do mês após a trágica morte de Theo John Manning e retornou às atividades neste sábado.

Os fãs, que gritaram o nome de Manning antes, durante e depois do jogo, usaram cartazes de papel branco e vermelho com as palavras "Voe alto".

O telão também exibia a mensagem: 'Voe alto, Theo', enquanto alguns fãs deixavam flores do lado de fora do estádio.



A esposa de Manning, Fran, e seu outro filho, Isaac, estavam na arquibancada e viram a bonita homenagem.

O jogo contra os Leeds terminou em 0 a 0, um resultado que deixou o Bristol com 16 pontos em 12 jogos no Campeonato da Liga de Futebol Inglesa desta temporada.

Antes do jogo, Manning expressou sua gratidão via comunicado: "No que foi o momento mais difícil da minha vida e da minha família, foi realmente impressionante o apoio que recebemos dos torcedores do Bristol City e da família do futebol em geral. Do jogo da seleção da Inglaterra Sub-21 em Ashton Gate até o jogo em Middlesbrough, ficamos realmente tocados pela resposta e nos sentimos orgulhosos de poder compartilhar o nome de Theo.'

