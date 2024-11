A- A+

futebol Textor garante que mesmo com dívida de mais de R$ 600 milhões, Lyon não será rebaixado Clube francês está proibido de fazer novas contratações. Venda de ações do Crystal Palace poderiam cobrir o déficit

Mesmo com a decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) do futebol francês de que o Lyon seria rebaixado para a segunda divisão na próxima temporada francesa por uma crise financeira, John Textor, dono do clube e da SAF do Botafogo, garantiu que isso não vai acontecer. Durante uma entrevista coletiva, Textor explicou que a sua holding, a Eagle Football Group, tem recursos econômicos que poderão ser usados para cobrir a dívida de mais de R$ 600 milhões.

— Não seremos rebaixados, não há chance. Eu sei que há céticos sobre a nossa situação. Prefiro o sistema da Premier League, que pune os clubes de outra forma. Temos recursos que vão muito além do clube. Mesmo que fracassemos em todas as nossas iniciativas globais, os nossos proprietários não deixarão o grupo falir. Não há chance de ser rebaixado— assegurou o empresário.





Com a dívida, o Lyon também está proibido de contratar novos jogadores na próxima janela de transferências, em janeiro, já que a DNCG identificou na última sexta-feira (15) que o Lyon tem inconsistências em suas garantias.

Uma das soluções apontadas por Textor seria a venda de 45,3% das ações do Crystal Palace, que faz parte da Eagle Football Holdings, e que cobriria mais do que o valor necessário para esse déficit do clube francês. No ano passado, a Eagle Football Holdings teve déficit de 25,7 milhões de euros (R$ 157 milhões) e chegou a uma dívida próximo a 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões).

