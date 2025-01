A- A+

TRANSFER BAN Textor tentará suspender transfer ban do Lyon nesta sexta; saiba como pode impactar Botafogo Textor diz já ter garantidos 80 dos 100 milhões de euros exigidos pela DNCG para não rebaixamento do time francês

Sexta-feira será um dia importante para John Textor, Lyon e Botafogo. Isso porque o empresário americano tem uma reunião agendada com a DNCG da Liga Francesa para tentar acabar com o transfer ban sofrido pelo time francês. Hoje, Textor garante que dentre os novos elementos, ele planeja mostrar uma injeção de liquidez estimada em 100 milhões de euros, sendo que 80 milhões já foram pagos.

Além disso, Textor afirma que as transferências de Luiz Henrique e Almada para o Lyon dependem da aprovação da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG).

O Lyon, por sua vez, tenta achar uma solução para conseguir contar com Thiago Almada nesta janela de transferência, mas não tem garantia de que será aceita. Isso porque o clube francês deve se reunir com a DNCG essa semana para entender se há a possibilidade do meio-campista argentino ser contratado por meio de um empréstimo gratuito.

Além da reunião-recurso, o Lyon tenta um encontro com a DNCG para esclarecer o que pode acontecer com as chegadas de Thiago Almada e Luiz Henrique. Se o órgão barrar, jogadores poderiam ser negociados para outros clubes, ou até mesmo voltar ao Botafogo. A Eagle, neste primeiro momento, não deseja vender ambos de uma vez para clubes de fora da holding.

O time francês já deixou claro que não fará nada sem a aprovação do órgão da Liga de Futebol Profissional da França. A equipe francesa, que briga por uma vaga na Champions League, ainda corre risco de rebaixamento por conta de inconsistências financeiras do clube encontradas pelo órgão fiscalizador.

Vale lembrar que o Lyon é um dos clubes que fazem parte da Eagle Football, um conglomerado multiclubes de John Textor que conta com outros times como o Botafogo, RWD Molenbeek, da Bélgica e Crystal Palace, da Inglaterra. O clube francês, no entanto, vive um momento conturbado financeiramente e sofreu recentemente um transfer ban por decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga Francesa.

Órgão responsável por fiscalizar as finanças do futebol francês identificou inconsistências nas garantias do clube. Em 2023/24, a Eagle teve déficit de 25,7 milhões de euros (R$ 157 milhões) e chegou a uma dívida próximo a 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Assim, a equipe sofreu o transfer ban para a janela do meio da temporada europeia, agora em janeiro. E, se não houver mais controle sobre a folha de pagamento, está prevista a possibilidade de rebaixamento do clube na liga francesa.

