O Santa Cruz terá sua 'primeira grande decisão' na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Nesta segunda-feira (06), a Cobra Coral enfrenta o Operário-PR, em um duelo direto pela liderança do Grupo 3 da competição. O confronto começa a partir das 15h15, no Estádio Alberto Víctolo, em Tanabi.



O Santa Cruz, dos pernambucanos, foi o time que mais surpreendeu positivamente em termos de resultado na primeira rodada. No confronto diante do Força e Luz-RN, a Cobra Coral atropelou pelo placar de 5x0 e mesmo assim não lidera o Grupo 3.



A vice-liderança é fruto do resultado do seu adversário de hoje, o Operário-PR, que na primeira partida, venceu a equipe da casa, o Tanabi-SP, pelo placar de 6x0.

Comandados pelo treinador Edy Lima, o time tricolor apresentou alguns destaques, como o capitão Lucas Fabiel, que comanda o setor de volantes, ou o meia-atacante Vinícius Hora, uma das lideranças técnicas do time do meio para frente.

Divulgação/Marcelo Chagas

Porém, dessa vez o time coral precisa se provar diante de um time de um nível técnico bem acima. Além de ser um clube estabelecido na Série B entre os profissionais, o Operário também tem bons resultados na base.

Apesar de enfrentar grandes camisas como Coritiba e Athletico e um campeonato que num todo é visto como um dos mais equilibrados do Brasil, o atual campeão paranaense sub-20 é o próprio Fantasma de Ponta Grossa.

Fênix

O Retrô foi o único time de Pernambuco que não conseguiu estrear com um resultado positivo. A Fênix, que teve bons resultados na base em 2024, iniciou com derrota por 1x0 para o Comercial-SP. Agora o time de Camaragibe parte para um duelo nordestino diante do Vitória, que venceu o São José-RS por 2x0, na estreia.

Operário-PR x Santa Cruz - saiba onde assistir

Horário: 15h15

Data: 06/01

Local: Estádio Alberto Víctolo (Tanabi/São Paulo)

Transmissão: Paulistão (Youtube)

