A- A+

Tênis Thiago Monteiro derrota Casper Ruud, número 9 do mundo, no torneio de Bastad Esta foi a segunda vitória do brasileiro diante do norueguês

Leia também

• Bia Haddad deixa o Top 20 em novo ranking da WTA

• Alcaraz vence Djokovic e é bicampeão de Wimbledon; troféu foi entregue pela princesa Kate

• Krejcikova bate Paolini, conquista Wimbledon e repete feito de mentora

O brasileiro Thiago Monteiro (número 85 no ranking ATP) derrotou nesta quarta-feira (17) o norueguês Casper Ruud, número 9 do mundo e segundo cabeça de chave, nas oitavas de final do torneio de Bastad com um duplo 6x3.

Esta foi a segunda vitória de Monteiro contra Ruud em cinco partidas.

A vitória de Monteiro, aliás, é a terceira diante de um tenista top 10 do ranking na temporada. Anteriormente, o brasileiro tinha vencido o grego Stefanos Tsitsipas, então sétimo colocado, no Masters 1000 de Madri, e Carlos Alcaraz, atual número 3 do mundo e vencedor de Wimbledon, com a lesão do espanhol no começo de jogo no Rio Open.

O jogo

A partida começou disputada e com vitória de Ruud logo no 1º game. Monteiro chegou a ter dois break points a seu favor, porém não conseguiu segurar o ímpeto do norueguês.

Apesar da derrota inicial, esse foi o único momento do jogo todo em que Monteiro ficou atrás do placar. O empate e a virada aconteceram logo em seguida e a vitória do brasileiro no 1º set se desenrolou de maneira tranquila por 6x3.

Já 2º set chegou até a ter um certo equilíbrio. Até o 5º game, a medida que Monteiro vencia uma parcial, Ruud empatava.

Mas do 6º game em diante, Monteiro dominou o seu adversário e fechou a partida repetindo o placar do 1º set.

Nas fases de quartas de final, Monteiro espera agora o vencedor do jogo entre o russo Pavel Kotov (60º) e o croata Duka Ajdukovic (130º), que se enfrentam ainda na manhã desta quarta.

Confira os melhores momentos da partida:

Veja também

Futebol Internacional Luka Modric renova com o Real Madrid até junho de 2025