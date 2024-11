A- A+

TORCIDA Torcedor do Corinthians, Moraes participa de "vaquinha" para quitar estádio e recebe certificado Ministro do STF engajou em campanha para pagar dívida milionária do clube com a Caixa Econômica Federal; valor da doação não foi divulgado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, fez uma doação para a campanha realizada pela torcida do Corinthians para quitar uma dívida milionária do clube com a Caixa Econômica Federal. Torcedor declarado do time paulista, Moraes entrou na "vaquinha" aberta esta semana. O valor da doação, no entanto, não foi divulgado.





Certificado da torcida do Corinthians entregue a Alexandre de Moraes por contribuir com doação para dívida do estádio Neo Quimica — Foto: Reprodução

O ministro recebeu um certificado da "fiel torcida" pela contribuição. Na última quarta-feira, encabeçada pela torcida organizada Gaviões da Fiel e com o aval o clube, foi aberta a campanha para pagar o financiamento do estádio Neo Química Arena. A dívida está em torno de R$ 710 milhões.





Nos dois primeiros dias de campanha, a arrecadação chegou aos R$ 14,9 milhões. A doação mínima é de R$ 10, e quem colaborar com valores acima de R$ 100 terá o nome divulgado em um painel a ser instalado no estádio.

