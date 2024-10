A- A+

RIVALIDADE Torcida do River Plate faz foguetório em hotel onde delegação do Atlético-MG está hospedada; veja Equipes se enfrentam nesta terça-feira na partida de volta das semifinais da Copa Libertadores

Torcedores do River Plate fizeram um foguetório próximo ao hotel em que está hospedada a delegação do Atlético-MG durante a madrugada desta terça-feira (29), em Buenos Aires, na Argentina. As equipes se enfrentam às 21h30, pela partida de volta das semifinais da Copa Libertadores.

O time mineiro está na frente no placar, tendo vencido por 3x0 o primeiro confronto, com direito a um show do atacante Deyverson. Os foguetórios duraram desde a madrugada até a manhã desta terça-feira (29) na porta do Marriott Buenos Aires.

Veja o vídeo:



Este video de los fuegos artificiales que tiró la gente de River Plate en el hotel donde se hospedó el Atletico Minero es cine



LA BENDITA COPA LIBERTADORES pic.twitter.com/wluYCMLgSi — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) October 29, 2024

Nesta segunda-feira (28), os torcedores atleticanos trocaram a Praça Sete pela Plaza Cerrano, em Buenos Aires. Os atleticanos se concentraram no bairro Palermo e teve uma segurança especial por parte da polícia argentina, que impediu a presença de torcedores do River para evitar confusões.

Veja também

ARGENTINA La Bombonera é invadida em investigação de falsificação e revenda de cartões de sócio; entenda