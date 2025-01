Transformação física: veja mudanças da aparência de Neymar ao longo da carreira

A- A+

Depois de uma longa novela, Neymar foi anunciado pelo presidente Santos Marcelo Teixeira, nesta terça-feira. O atacante abriu mão de receber 10 milhões de dólares (R$ 59,2 milhões na cotação atual) do Al-Hilal para rescindir o contrato com a equipe saudita e acertar o retorno ao clube que o revelou. Para além da magia que fez o craque ser reconhecido como um dos destaques mundiais, ele também tornou-se um verdadeiro astro.

A figura do brasileiro foi se desassociando apenas do futebol no decorrer da carreira e se expandido para outros meios. Não à toa, sua conta do Instagram é uma das mais seguidas da rede social, sendo a terceira dentre atletas — está atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo — com mais de 227 milhões. Este "estilo de vida" midiático vem desde os primórdios de sua carreira, e muito dela está relacionada às diversas aparências que acumulou neste período.





Veja diferentes aparência de Neymar ao longo da carreira





Quando fez sua estreia no profissional, na vitória de 2 a 1 sobre o Oeste, em 2009, Neymar tinha uma aparência simples, esperado para um atleta 17 anos, e que ainda dava o primeiro grande passo da carreira. Com o cabelo ralo e corpo franzino, sua aparência condizia exatamente com o que era à época: apenas um garoto.

Após uma temporada inicial em que já chamava atenção pela qualidade acima dos demais, o atacante ia para o segundo ano no profissional com outro status. Ele não era visto mais como uma promessa, e sim como uma realidade. Foi neste período em que veio o primeiro movimento midiático. A troca pelo cabelo padrão para um moicano autoral caiu nas graças dos brasileiros, virando um fenômeno nacional.

Dentre algumas mudanças no próprio formato do estilo que virou característica do jogador, o moicano era sua marca registrada durante o período em que esteve no Santos, até o meio de 2013.

Quando deixou o Brasil, rumo ao Barcelona, Neymar resolveu deixar o moicano no seu país natal. A ida para o futebol europeu marcou uma mudança física do craque, de alguém já mais maduro e experiente. Afinal, não é o estilo de cabelo que o faria ser aclamado no velho continente, e sim somente o que fizesse dentro de campo, com a bola nos pés.

Já estabelecido como um dos melhores do mundo e o mais valioso — foi contratado pelo PSG-FRA na maior transferência da história do futebol à época — o atacante retomou estilos mais fora do padrão. Além do surgimento de mais e mais tatuagens por todo o seu corpo, ele adotou colorações diferentes para seu cabelo, chegando à descolorir e até pintar de rosa.

Já com mais de 30 anos, Neymar voltou a adotar um estilo mais simples. No entanto, a aparência já não era mais de um garoto. E sim de um atleta mais experiente. A barba tornou-se característica deste novo estilo, que de diferente mesmo só as novas tatuagens, que hoje ocupam quase todo o corpo do brasileiro.

Veja também