Valencia x Barcelona: confira escalações e saiba onde assistir

Valencia e Barcelona se enfrentam na primeira rodada da temporada 2024/2025 do Campeonato Espanhol. Neste sábado (17), a partir das 16h30, no Estádio Mestalla, as tradicionais equipes espanholas entram em campo com perspectivas muito diferentes na La Liga. Enquanto os Morcegos querem voltar a figurar nas primeiras posições da tabela, o Barça só pensa no título.

Valencia e Barcelona possuem duas coisas em comum, a primeira, foi uma presença 'tímida' no mercado de transferência. Bem verdade, a única contratação dos Culés foi uma das mais importantes até aqui na janela europeia, a chegada o meia espanhol Dani Olmo, campeão da Euro, pelo um total de 55 milhões de euros. Em Valencia, a chegada de maior destaque foi do centroavante Rafa Mir, que chega por empréstimo do Sevilla.

Já a segunda semelhança fica pela alta utilização de jogadores formados no clube. No Barcelona, Lamine Yamal e Pau Cubarsí, ambos de 17 anos e Fermín López, de 21 anos, devem assumir ainda mais protagonismo na nova temporada. Em Valencia, uma dupla de zaga formada por Gasiorowski e Mosquera, dois jovens formados na Cidade Desportiva de Paterna, devem ser a aposta para o pilar defensivo do time de Ruben Baraja.

Valencia x Barcelona - prováveis escalações

Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Mosquera, Gasiorowski e Jesús Vázquez; Diego López, Guillamón, Pepelu e André Almeida; Hugo Duro e Rafa Mir. Técnico: Ruben Baraja

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Christensen, Pau Cubarsí e Baldé; Marc Casadó; Gundogan e Marc Bernal; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hans Flick

Valencia x Barcelona - saiba onde assistir

Transmissão: Disney+

Data: 17/08

Horário: 16h30

Local: Estádio Mestalla (Valencia/Espanha)

