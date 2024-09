A- A+

Esportes VBET e CazéTV firmam parceria na transmissão de ligas internacionais Anúncio do acordo foi realizado no início de agosto e visa a cobertura da Bundesliga e da UEFA

A VBET firmou parceria com a CazéTV. O anúncio do acordo promissor foi realizado no início de agosto e visa a cobertura da Bundesliga, bem como UEFA Europa League e Conference League.

A casa de aposta esportiva e casino online VBET tem mais de 20 anos de experiência no mercado de entretenimento digital. Fundada em 2003, essa plataforma está presente em mais de 120 países e possui mais de 10 licenças de diferentes jurisdições.

Já a CazéTV é uma plataforma de streaming de eventos esportivos diversos. O canal foi criado em 2022 e, aos poucos, ganhou espaço como uma das principais fontes de transmissão ao vivo de diferentes esportes.

Casa de apostas confiável para brasileiros

O site de apostas VBET é reconhecido por vários apostadores como uma das casas de palpites esportivos mais confiáveis para se cadastrar. No total, são mais de 40.000 eventos com apostas pré-jogo e 30.000 jogos transmitidos ao vivo todos os meses dentro da VBET.

Os apostadores que se cadastram na VBET também podem se divertir no cassino online. São mais de 2.000 opções para os jogadores se divertirem, com títulos variando entre jogos ao vivo, mesas de pôquer, e muito mais.

A plataforma inovadora da VBET permitiu que sua expansão fosse além do continente europeu e ela entrasse em outros mercados também. Uma das escolhas foi o mercado de apostas latino-americano.

Foi focando no mercado da América Latina que a VBET firmou uma parceria de sucesso com a Seleção Argentina de Futebol Masculino. A casa de apostas é a patrocinadora oficial da Associação de Futebol Argentino (AFA) no continente europeu.

Já no Brasil, a VBET focou nas parcerias com brasileiros para promover a sua plataforma para o apostador nacional. Uma das parcerias foi com o atleta Felipe Melo. De personalidade forte, o jogador de futebol é conhecido nas redes sociais pelo seu estilo peculiar.

VBET vai aplicar para a licença de apostas esportivas no Brasil

Os investimentos da VBET no mercado brasileiro não param apenas nas parcerias com Felipe Melo e com a CazéTV.

A parceria entre a VBET e a CazéTV só reforça o compromisso da casa de apostas com o mercado brasileiro. Aos brasileiros, só há vantagens nesse acordo entre essas duas plataformas que atuam no segmento esportivo e ampliam ainda mais a cobertura de eventos de grandes ligas europeias em um canal de streaming diferenciado.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

