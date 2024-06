Três torcedores do Valencia condenados a oito meses de prisão por insultos racistas contra Vini Jr

A- A+

Três torcedores do Valencia foram condenados nesta segunda-feira (10) a oito meses de prisão por insultos racistas em maio de 2023 contra o astro brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, um caso que provocou uma onda de indignação internacional.

Os três homens, que admitiram os atos, também serão proibidos de frequentar estádios de futebol durante dois anos, segundo o comunicado do Tribunal Superior de Justiça de Valencia.

Real Madrid celebra condenação

Por meio de nota oficial, o Real Madrid comemorou a condenação e revelou que os torcedores enviaram uma carta pública de desculpas para Vini Jr e para todos que se sentiram ofendidos pelos atos racistas.

"Além de demonstrarem seu pesar, os três acusados pedem em sua carta aos torcedores que banam todos os vestígios de racismo e intolerância nas competições (...). Esta é a primeira condenação por atos desta natureza proferida por tribunais e tribunais criminais. O Real Madrid, que neste processo juntou a acusação privada com Vinicius Junior, continuará a trabalhar para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do desporto", afirmou o clube.



Até a última atualização dessa matéria, Vini Jr. ainda não se pronunciou sobre a condenação.

