Futebol Com presença de Vinícius Júnior, veja lista de concorrentes ao prêmio de Bola de Ouro 2024 Atacante do Real Madrid é o candidato a levar o prêmio de melhor do mundo na categoria masculina

A revista France Football divulgou nesta quarta-feira (4) os indicados ao prêmio Bola de Ouro 2024, que elege os melhores jogadores da temporada 2023/24. O atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid/ESP, é um dos favoritos ao prêmio na categoria masculina.

A premiação acontecerá no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Além de Vinicius, concorrem ao troféu no masculino outros 29 nomes. Dentre eles, destaques para o francês e companheiro do brasileiro no Real, Mbappé, além dos ingleses Bellingham (Real Madrid), Foden (Manchester City/ING), e Harry Kane (Bayern de Munique/ALE).

Do Manchester City também estão na disputa o zagueiro Ruben Dias, o volante Rodri e o centroavante Haaland. De atletas sul-americanos, além de Vini, disputam o prêmio o meia uruguaio Valverde (Real Madrid) e outros dois argentinos: o goleiro Emiliano Martinez (Aston Villa/ING) e o atacante Lautaro Martinez (Internazionale/ITA).No feminino, duas brasileiras brigam pelo prêmio de melhor jogadora: Tarciane (Houston Dash/EUA) e Gabi Portilho (Corinthians).

No clube do ano masculino, disputam Borussia Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha), Real Madrid (Espanha) e Manchester City (Inglaterra).

No Troféu Kopa, voltado para o melhor jogador sub-21 na temporada, quem disputa pelo Brasil é o atacante Savinho, do Manchester City. O favorito para conquistar o prêmio, contudo, é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona/ESP.

No Troféu Yashin, para o melhor goleiro, não há brasileiros na lista. O argentino Martinez aparece na briga, junto com nomes como o do espanhol Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), o francês Maignan (Milan/ITA), o ucraniano Lunin (Real Madrid) e o suíço Kobel (Borussia Dortmund/ALE).

Na categoria "Técnico do Ano" do masculino, a disputa principal está entre o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City. No feminino, o brasileiro Arthur Elias, que comanda a seleção, está no páreo, junto com a inglesa Emma Hayes, da seleção dos Estados Unidos, e o espanhol Jonatan Giráldez, do Barcelona.

A premiação também terá o Troféu Gerd Müller, para o artilheiro da temporada, e o Prêmio Sócrates, para iniciativas em projetos sociais. Na edição passada, Messi foi eleito o melhor do mundo no masculino e Aitana Bonmatí venceu a premiação pelo feminino.

