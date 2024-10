Vítima de estupro de Robinho se pronuncia pela primeira vez: "Acho que não é possível superar"

A- A+

A vítima do crime de violência sexual, do qual Robinho foi condenado em 2022 pela justiça italiana, falou pela primeira vez sobre o caso, em série documental lançado no Globoplay, nesta quarta-feira (30). Mercedes comentou sobre tudo que passou com sua denúncia, 11 anos depois dela ter sido realizada. O ex-jogador cumpre, neste momento, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), pela sua prisão por nove anos em regime fechado.

Durante toda a série, o seu rosto é preservado. Segundo o Gshow, a conversa com a vítima para a produção do conteúdo aconteceu no seu país de origem, e durou uma hora e 44 minutos.





Série documental "O Caso Robinho" trouxe entrevista inédita com a vítima do ex-jogador — Foto: Divulgação Globo

A albanesa conta que mesmo depois de tanto tempo passado do estupro que sofreu, e com a justiça tendo sido feita, "acha que não é possível superar" o ocorrida. Ela relembrou a estratégia utilizada pela defesa de Robinho de rebaixa-lá e tratou como "uma atitude muito baixa".





— Pegaram fotos das minhas redes sociais, em que havia um copo em cima da mesa e me descreveram como uma “mulher fácil”. Foi Ridículo. Eu entendo que eles também precisavam fazer o trabalho deles, mas foi jogo sujo — revelou Mercedes.



Mercedes comentou sobre o que sentiu quando soube que o ex-astro do futebol foi preso no Brasil. A vítima relatou que pensou em perdoá-lo, mas que ainda não havia amadurecido tal ideia. Ela afirma que a utilidade de sua denúncia não é necessariamente punir ou humilhar aqueles que a violentaram, mas servir de aprendizado para as pessoas.

— No final das contas é muito fácil chegar à sentença, chegar à condenação. O certo seria que parassem antes, que as coisas não acontecessem. É preciso trabalhar isso. Trabalhar com os jovens nas escolas. Educá-los com as famílias, porque essa é a base de tudo. Cada um de nós deve ser responsável, desde criança — disse a albanesa.

Por fim, Mercedes contou que sua vida hoje é bonita, com quem divide com uma pessoa descrita como maravilhosa. A albanesa falou sobre os momentos de fragilidade e de erros, afirmando que "quando passa essa fase tudo renasce".

