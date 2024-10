'O caso Robinho' e 'A diplomata': as estreias de séries no streaming na semana (27/10 a 02/11)

A- A+

Desde março, o ex-jogador Robinho, ídolo do Santos, está preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, cumprindo pena de nove anos expedida pela Justiça italiana por estuprar uma jovem numa boate em Milão, na Itália, em 2013.



O crime, que teve repercussão mundial, principalmente, pela punição recebida pelo brasileiro, é tema da série documental do Globoplay “O caso Robinho”, que estreia na próxima quarta-feira.

'O caso Robinho' (Globoplay, a partir de 30/10)

A produção, feita pelo Núcleo de Documentários do Esporte da Globo, traz uma entrevista com Mercedes, a sobrevivente do estupro cometido por Robinho em 22 de janeiro de 2013. Ela autorizou a revelação de seu primeiro nome, mas sua imagem não pôde ser mostrada. “O tempo ajuda. O tempo é o melhor remédio. Mas não apaga. É uma coisa que você leva sempre dentro de você”, afirmou a mulher, que fala italiano, mas foi filmada na Albânia.

Os quatro episódios de “O caso Robinho” são dirigidos por Rafael Pirrho e Carol Zilberman.



A diplomata (Netflix, a partir de 31/10)

A embaixadora americana no Reino Unido Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) precisa lidar, nesta segunda temporada, com as consequência de um atentado no coração de Londres. E não só: a vice-presidente dos Estados Unidos, Grace Penn (Allison Janney), está a caminho para uma visita nada amigável.

Você faria o mesmo (Apple TV+, a partir de 30/10)

Três ladrões são mortos durante o assalto de um ônibus em Barcelona, e os detetives que investigam o caso precisam descobrir as inconsistências nos depoimentos de seis testemunhas. A série, de oito episódios, é estrelada por Ana Polvorosa (de “As Telefonistas”) e por José Manuel Poga (de “A casa de papel”).

Assassino do Zodíaco (History, a partir de 1º/11)

Um dos mistérios mais desafiadores da história criminal dos Estados Unidos é tema desta minissérie, no ar a partir de 23h: quem foi o Assassino do Zodíaco? O detetive de Los Angeles Sal LaBarbera analisa os códigos deixados pelo serial killer que aterrorizou São Francisco nos anos 1960 e 1970, deixando cartas e códigos bizarros sobre seus crimes.

Maníaco do Parque: História Não Contada (Prime video, a partir de 31/10)

Depois do lançamento do filme ficcionalizado sobre o Maníaco do Parque, o streaming da Amazon coloca no ar uma série documental sobre o tema. A produção traz depoimentos inéditos de sobreviventes e familiares das mulheres assassinadas pelo motoboy Francisco de Assis Pereira na década de 1990.

