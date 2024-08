A- A+

Olimpíadas 2024 Ana Patrícia festeja vaga na semi e pede foco contra Austrália no vôlei de praia: 'Jogaço' As brasileiras encaram Clancy e Mariafe nesta quinta-feira (8), às 16h (horário de Brasília)

A vitória por 2 sets a 0 sobre a dupla letã, nesta quarta-feira, que garantiu uma vaga na semifinal do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, já faz parte do passado. Com uma campanha irretocável, Duda e Ana Patrícia miram a Austrália, próximas adversárias na competição.



Formando a dupla número 1 do mundo, Ana Patrícia e Duda terão pela frente as australianas Clancy e Mariafe. Em jogo, vai estar a chance de confirmar presença na disputa pela medalha de ouro da modalidade. O confronto acontece nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília).





"A semifinal vai ser um jogão. A Austrália é vice-campeã olímpica. Elas formam uma grande dupla, jogam muito bem, e já nos enfrentamos muitas vezes", comentou Ana Patrícia ao se referir às rivais.



Após o susto de um mau início no primeiro set da partida desta quarta, quando o Brasil chegou a ter uma desvantagem de 6 a 0 no marcador, a jogadora brasileira afirmou que a lição foi assimilada.



"Nós vamos entrar para esta partida com muita vontade de estar na nossa primeira final. A receita para esse objetivo é entrar em quadra e continuar fazendo a nossa parte muito bem feita", afirmou.



Só o empenho na quadra, para Duda, não basta, e ela vai além em sua análise. Pela importância do confronto, uma preparação extra vai ser importante. "Vamos estudar o time delas, ver o que fizeram nas outras partidas. Vamos manter a mesma rotina e dar nosso máximo em quadra, pois sabemos que elas têm um timaço", disse.

