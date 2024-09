A- A+

Estados Unidos 11 de setembro: atentado completa 23 anos nesta quarta (11). Relembre os principais fatos Todo o atentado de 11 de setembro durou menos de duas horas. Foram quase 3.000 mortos, marcando a primeira vez em que os EUA foram atacados dentro do próprio país desde o ataque à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, durante a Segunda Guerra Mundial

Nesta quarta-feira, 11 de setembro, o atentado contra os maiores simbolos do governo dos Estados Unidos, em Washington (D.C), Nova York (NY) e em Shanksville (PA), completa 23 anos.

Naquela terça-feira, em 2001, quatro voos comerciais foram sequestrados por 19 membros da organização terrorista Al-Qaeda e lançados contra os alvos em solo americano; importantes símbolos econômicos, militares e políticos dos Estados Unidos. Assim, entrava para a história o atentado de 11 de setembro.

11 de setembro, Nova York (NY)

Durante o atentado de 11 de setembro, duas aeronaves colidiram com as torres gêmeas do World Trade Center, na Greenwich Street, em Nova York.

8h46 - O primeiro avião

O voo 11 da American Airlines, um Boeing 767 que viajava de Boston para Los Angeles com 92 pessoas a bordo - incluindo cinco jihadistas - se choca a 790 km/h contra a torre norte do World Trade Center (WTC), abrindo um enorme buraco nos andares superiores do edifício, que ficam em chamas.

Uma espessa coluna de fumaça sobe dos andares superiores do arranha-céu. O impacto da colisão matou todos os ocupantes da aeronave e diversos trabalhadores da torre norte. Este era o início do atentado de 11 de setembro.

9h03 - Ataque contra a segunda torre

O voo 175 da United Airlines, também um Boeing 767 que decolou de Boston com destino a Los Angeles, com 65 pessoas a bordo - entre eles cinco jihadistas -, colide contra os andares superiores da torre sul a 950 km/h e gera uma enorme explosão.

O impacto da colisão com a torre sul, durante o atentado de 11 de setembro, também matou todos os ocupantes da aeronave e diversos trabalhadores da torre.

Duas aeronaves atingiram as torres gêmeas do World Trade Center, na Greenwich Street, em Nova York | Foto: Reprodução/Instagram/Netflix

World Trade Center

Até o 11 de setembro, o complexo empresarial era então composto por sete construções, incluindo as duas torres, de 417 e 415 metros, que eram os edifícios mais altos do mundo na época de sua inauguração, em 1973.

O atentado do 11 de setembro rapidamente ocupou as transmissões ao vivo de canais de TV ao redor do mundo, que reproduziam imagens vindas de Nova York mostrando uma densa e escura fumaça saindo das laterais da torre norte.

Inicialmente, a maioria das pessoas acreditava que se tratava de um acidente. Apresentadores de TV e repórteres conversavam com testemunhas e especulavam sobre que tipo de aeronave teria se chocado com um dos prédios do World Trade Center.

O atentado de 11 de setembro é confirmado. Os Estados Unidos estavam sob ataque:

Durante as transmissões ao vivo, às 9h03, 17 minutos depois do primeiro ataque, um segundo Boeing 767 — o voo 175, que também saíra de Boston com destino a Los Angeles — chocou-se contra a torre Sul. A cena foi assistida ao vivo por milhares de pessoas ao redor do mundo.

As suspeitas de que se tratava de um ataque se confirmaram, e o caos se instaurou em Nova York com a população tentando deixar a todo custo a área do centro financeiro da ilha de Manhattan.

9h05 - O presidente é informado

Pouco depois do ataque à segunda torre, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, começava a ler uma história para crianças em uma escola do ensino fundamental em Sarasota, Flórida. Neste momento, seu chefe de gabinete sussurra em seu ouvido: "Um segundo avião atingiu a outra torre. Os Estados Unidos estão sob ataque".

9h25 - O espaço aéreo é fechado

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) proíbe a decolagem de qualquer aeronave em território nacional.

9h30 - O presidente fala

Na escola da Flórida, Bush anuncia que deve retornar a Washington imediatamente por causa de "um aparente ataque terrorista".

11 de setembro de 2001, Pentágono

Cerca de 12 minutos após o fechamento do espaço aéreo americano, às 9h37, o terceiro avião, um Boeing 757 fazendo o voo 77, de Washington a Los Angeles, atingiu uma das laterais do Pentágono, na Virgínia. Ao todo, 184 pessoas morreram devido à colisão.

O terceiro avião, um Boeing 757 fazendo o voo 77, de Washington a Los Angeles, atingiu uma das laterais do Pentágono | Foto: WikiImages/Pixabay

9h37 - O Pentágono é atacado

O voo 77 da American Airlines, com 64 passageiros, que havia saído do aeroporto Washington-Dulles, na Virgínia, em direção a São Francisco, se choca contra a fachada oeste do Pentágono após ser sequestrado por cinco jihadistas para a execução do atentado de 11 de setembro.

9h42 - Aeronaves devem pousar

Após o ataque ao Pentágono, a FAA ordena que todos os voos comerciais que sobrevoam os Estados Unidos pousem o mais rápido possível.

O Colapso do World Trade Center

O World Trade Center (WTC) original era um grande complexo de sete edifícios na região de Lower Manhattan, em Nova York.

Caracterizado pelas marcantes Torres Gêmeas, foi inaugurado em 4 de abril de 1973 com 110 andares, e destruído durante os ataques de 11 de setembro de 2001, juntamente com o World Trade Center 7 e o Marriott World Trade Center.

Ruínas do World Trade Center após os ataques do atentado de 11 de setembro | Foto: Pixabay



9h59 - A torre sul desaba

Em Nova York, a torre Sul do World Trade Center, atingida pelo segundo avião, desabou por volta das 9h59, causando pânico generalizado em Manhattan, onde pessoas corriam na tentativa de fugir da fumaça que tomava as ruas.

A torre desmoronou em 10 segundos, em meio a uma chuva de fogo, aço e poeira. O impacto foi tão grande que os vestígios de DNA de centenas das vítimas do atentado de 11 de setembro jamais foram encontrados.

10h28 - A torre norte desaba

Cerca de meia hora depois, às 10h28, a torre norte, o primeiro alvo do atentado de 11 de setembro, também desabou. A torre norte do World Trade Center colapsou 102 minutos após ser atacada, e uma imensa nuvem de poeira cobriu todo o sul de Manhattan.

Ambas as torres foram destruídas pelo fogo provocado pelos combustíveis das aeronaves, que estavam com seus tanques cheios, tendo sido sequestradas logo depois da decolagem.

No final da tarde, outro prédio do complexo World Trade Center, o 7 WTC, desabou, depois de ter tido a estrutura abalada pelo colapso das torres gêmeas. Os outros edifícios do complexo tsmbém foram danificados nos ataques e suas ruínas foram então demolidas.

Naquele dia, durante o atentado do 11 de setembro, 345 integrantes do Corpo de Bombeiros de Nova York, que estavam envolvidos nas tentativas de resgates daqueles que estavam nas torres, morreram com a queda dos edifícios.

11 de setembro de 2001, Shanksville (PA)

10h03 - Cai um avião na Pensilvânia

O quarto avião, um Boeing 757 que havia decolado de Newark (NJ) com destino a San Francisco (CA), caiu em Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03. O voo 93 da United Airlines tinha 44 pessoas a bordo, incluindo quatro jihadistas que sequestraram mais um avião para a execução do atentado de 11 de setembro. Todos os que estavam a bordo da aeronave morream com o impacto da queda.

Segundo relatos, uma vez que o voo atrasou para decolar, os passageiros do avião conseguiram saber do ataque em Nova York e no Pentágono. Os passageiros teriam lutado contra os terroristas e impedido que o avião colidisse com o Congresso, o Pentágono ou a Casa Branca, em Washington, durante o atentado de 11 de setembro.

Ligações dos passageiros para as famílias usando linhas do avião ou celulares privados, pouco depois das 9h30, mostram os momentos que antecederam a queda.

Um dos passageiros, Thomas Burnett, Jr., fez diversas ligações à esposa, e disse que os sequestradores "estão falando sobre derrubar este avião [...]". "Meu deus, é uma missão suicida."

Depois, disse à esposa que "vamos todos morrer. Há três de nós que vão fazer alguma coisa sobre isso. Te amo, querida".

Outro, Todd Beamer, é ouvido ao fundo de uma ligação dizendo "Vocês estão prontos? Vamos lá".

Graças às gravações, é possível saber como os presentes se sacrificaram para evitar outro ataque no atentado de 11 de setembro. Não se sabe qual era o alvo dos quatro sequestradores, mas teorias vão da Casa Branca a alvos nucleares.

As investigações, inicialmente, sugeriam que ele provavelmente se dirigia para a Casa Branca, residência oficial do presidente americano, em Washington D.C. No entanto, posteriores relatos fornecidos por integrantes do grupo islamista radical Al-Qaeda indicaram que o alvo seria o Capitólio, a sede do Congresso, também em Washington.

Nova York, com as torres gêmeas do World Trade Center, antes do atentado de 11 de setembro | Foto: Allan Lee/Pexels

O presidente George W. Bush



13h04 - O presidente é evacuado

Cerca de um hora após a queda da última aeronave, o então presidente, George W. Bush, foi evacuado para a base aérea de Barksdale, na Louisiana. As forças armadas foram colocadas em "estado de alerta máximo" e promete "perseguir e punir os covardes responsáveis" pelos atentados.

O presidente é então transportado para a base aérea de Offutt, em Nebraska, antes de retornar à Casa Branca às 19h.

20h30 - Discurso presidencial

Bush se dirige aos americanos do Salão Oval da Casa Branca e denuncia "atos terroristas desprezíveis e perversos". Ele promete encontrar os responsáveis e garante que Washington "não fará distinção entre os terroristas que cometeram esses atos e aqueles que os abrigam".

O atentado de 11 de setembro

Todo o atentado de 11 de setembro durou menos de duas horas. Foram quase 3.000 mortos, marcando a primeira vez em que os EUA foram atacados dentro do próprio país desde o ataque à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, durante a Segunda Guerra Mundial.

Em todo o mundo, a atenção ao terrorismo cresceu e levou governos a ampliarem orçamentos de defesa.

Entre as vítimas do atentado de 11 de setembro, havia centenas de estrangeiros, número que nunca foi determinado com precisão, já que muitos tinham dupla nacionalidade — eram tanto americanos como cidadãos de outros países.

Em cerimônias oficiais, como a que lembrou o quinto aniversário do 11 de Setembro, em 2006, foi feita referência a "mais de 90 nacionalidades" representadas entre os 2.977 mortos. As vítimas tinham entre 2 e 85 anos, e 75% a 80% eram homens.

Memorial do World Trade Center, em Nova York | Foto: Foundry Co/Pixabay

Centenas de milhares de outras vítimas do 11 de setembro

Os esforços de ajuda e resgate no atentado de 11 de setembro em Nova York contaram com a participação de cerca de 80 mil pessoas, entre bombeiros, policiais, profissionais de saúde e outros.

Todos eles, além de outras milhares de pessoas presentes nas imediações, foram atingidos pela fumaça tóxica gerada pelos atentados — particularmente pelo desabamento das duas torres gêmeas do WTC.

Os ataques do atentado de 11 de setembro e as horas seguintes expuseram os presentes a diversos materiais tóxicos e até mesmo cancerígenos, como chumbo e amianto.

Anos depois, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos estimou que cerca de 400 mil pessoas haviam sido feridas ou expostas a materiais tóxicos no atentado de 11 de setembro.

Até o final de 2018, mais de 2 mil pessoas morreram de doenças associadas à exposição a materiais perigosos naquele dia, particularmente de câncer.

Até 2019, 241 integrantes do departamento de polícia de Nova York, o NYPD, haviam morrido de doenças relacionadas a seu trabalho durante o atentado de 11 de setembro.

O número é dez vezes maior do que o total de policiais da cidade mortos naquele dia, quando 23 perderam suas vidas.

