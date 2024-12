A- A+

ALIMENTAÇÃO A bebida que ajuda a metabolizar as gorduras de forma rápida; conheça Em sua composição, são encontrados: potássio, vitamina C, ácidos orgânicos e flavonóides

Cuidar da saúde por meio de uma alimentação balanceada é essencial para manter um peso saudável e prevenir doenças.



Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma alimentação balanceada e nutritiva, juntamente com outros hábitos saudáveis, é fundamental para evitar o consumo excessivo de calorias provenientes de alimentos ricos em gordura, que podem contribuir para o ganho de peso.

O consumo de água com limão e chia pode ser um aliado na eliminação de gorduras. Essa bebida, rica em nutrientes, aumenta a produção de bile, facilitando a metabolização e eliminação de gorduras do organismo.



Além disso, melhora a digestão, desintoxica o corpo, previne a prisão de ventre e reduz a inflamação, explica o site Healthline.

Em relação ao metabolismo das gorduras, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) explica que as gorduras geralmente entram no corpo na forma de triacilglicerídeos, que devem ser processados para liberar ácidos graxos e monoacilglicerídeos antes de serem absorvidos.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação da Espanha e os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, os componentes dos ingredientes se destacam pelos seus benefícios:

Limão: contém potássio, vitamina C, ácidos orgânicos e flavonóides.

Chia: fornece fibras, gorduras saudáveis e antioxidantes.

Preparação simples e prática

Para fazer essa bebida, você precisa do suco de três limões, um litro de água e duas colheres de sopa de sementes de chia previamente hidratadas. Você pode adoçar a mistura com açúcar ou mel dependendo da sua preferência e servir com gelo para uma bebida refrescante.

Qual a finalidade de misturar água com limão pela manhã?

Segundo o portal especializado em saúde Medicinenet, uma hidratação adequada é essencial para o bom funcionamento do corpo.



Começar o dia com água e limão é uma excelente opção, pois essa combinação além de repor os líquidos perdidos nas horas de sono, torna o consumo da água mais agradável, principalmente para quem não aprecia seu sabor natural.

Manter-se bem hidratado ajuda a regular a temperatura corporal, lubrificar as articulações e prevenir infecções. Isto poderia ajudar a reduzir o consumo de calorias em até 22%, o que promove um melhor controle de peso. Se consumido frio, o corpo utiliza energia para aquecê-lo à temperatura natural, o que estimula o metabolismo.

