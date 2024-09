A- A+

Saúde A cor do sêmen pode alertar sobre uma doença ou que algo não está bem; entenda Certos sintomas podem indicar a presença de infecções, problemas de próstata ou doenças mais graves

A cor do sêmen pode ser um indicador da saúde do sistema reprodutivo e de outros aspectos do corpo.

Em condições normais, o sêmen é branco ou acinzentado. Porém, se apresentar alterações notáveis em sua tonalidade, como amarelo, verde, vermelho ou marrom, isso pode alertar para possíveis problemas de saúde.

O amarelo pode estar relacionado a uma infecção ou à presença de urina, enquanto o verde pode indicar uma infecção sexualmente transmissível, como a gonorréia.

Sêmen avermelhado ou marrom pode ser sinal de sangue no sêmen, conhecido como hematospermia, que pode ser causada por infecções, inflamações ou lesões nos ductos reprodutivos.

Isto é importante porque a fertilidade nos homens responde, acima de tudo, à qualidade seminal.

A especialista em reprodução assistida, Rut Gómez de Segura, explica no TopDoctors que a qualidade seminal fornece metade da carga genética embrionária.

“Acima de tudo, a influência da qualidade do sêmen no desenvolvimento embrionário pode ser observada em etapas-chave como a fertilização ou o blastocisto. Ou seja, a baixa qualidade do sêmen nos dá uma baixa taxa de fertilização ou uma baixa chegada ao blastocisto”, ressalta.

Portanto, é de extrema importância que se além das alterações na cor do sêmen ocorrerem outros sintomas como dor ao ejacular, dor nos testículos, febre, inflamação na região genital ou dificuldade para urinar, é importante procurar um especialista.

Esses sintomas podem indicar a presença de infecções, problemas de próstata ou doenças mais graves.

Um profissional médico poderá realizar os exames necessários para diagnosticar a causa do problema e recomendar o tratamento mais adequado.

Qualquer alteração persistente na cor ou consistência do sêmen não deve ser ignorada, pois pode ser um sinal de um problema de saúde latente.

