Coreia do Sul A espera angustiante das famílias em tendas temporárias erguidas no aeroporto na Coreia do Sul Aeronave saiu da pista e bateu contra um muro no aeroporto de Muan. 179 mortes foram confirmadas pelas autoridades locais

Lamentos e gritos irromperam por todo o Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, no domingo, enquanto centenas de avós, pais e crianças enfrentavam uma espera agonizante por notícias de seus entes queridos que estavam em um voo da Jeju Air que caiu.

No saguão de embarque, tendas temporárias foram montadas na noite de domingo para as famílias dos passageiros e da tripulação do avião. Fora do aeroporto, carros fizeram fila para entrar nos estacionamentos lotados. Alguns estacionaram nos acostamentos das estradas que levam ao terminal, e as pessoas continuaram a chegar ao aeroporto durante a noite.

Uma jovem consolou uma mulher mais velha que chorava por seu filho. Um jovem enxugou as lágrimas do rosto. Duas mulheres chorando se abraçaram.

Jang Gu-ho, 68, sentou-se estoicamente no saguão de desembarque ao lado de sua esposa com os olhos marejados após correr para o aeroporto de sua casa na cidade vizinha de Mokpo. Ele disse que cinco de seus parentes estavam no avião voltando de férias: a irmã de sua esposa, sua filha, genro e dois netos.

“Estamos estupefatos”, ele disse. Sua esposa estava muito emocionada para falar.

À medida que o número de mortos no acidente aumentava, em uma área restrita do aeroporto, autoridades trabalhavam para identificar os corpos que haviam sido recuperados da cena. No saguão de desembarque, bombeiros, policiais e autoridades de transporte anunciavam periodicamente atualizações sobre seu progresso para as famílias que esperavam.

Por volta das 16h30, os oficiais disseram à multidão que tinham confirmado as identidades de 22 pessoas. Conforme um oficial nomeava cada vítima, as pessoas começaram a chorar. Outros levantaram suas vozes em frustração: “Fale!” “Imprima os nomes!” “Quantas horas se passaram?”

As autoridades disseram que estavam trabalhando o mais rápido possível para identificar as vítimas. Por volta das 17h, listas impressas dos nomes confirmados foram postadas na parede do saguão de desembarque. As pessoas correram para verificar as listas de seus familiares.

Os primeiros 22 nomes eram todos cidadãos coreanos que foram identificados por suas impressões digitais, de acordo com as listas. Eles variavam de um comissário de bordo de 23 anos a um passageiro do sexo masculino de 78 anos. Os bombeiros disseram mais tarde que identificaram 65 dos corpos.

O Sr. Jang e sua esposa estavam no aeroporto desde cerca de meio-dia e meia depois de receberem uma ligação da prefeitura próxima, informando que haviam sido notificados sobre um passageiro no avião que era parente dele.

Seis horas depois que o casal correu para o aeroporto, ainda não havia respostas.

“Espero que seja uma longa noite”, disse o Sr. Jang.

