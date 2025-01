A- A+

ALIMENTOS A fruta que tem três vezes mais vitaminas e ajuda a aliviar as picadas de mosquito O tomate se destaca por possuir grande quantidade de minerais em seus componentes, como cálcio, fósforo, potássio e sódio

Na busca por alimentos com alto nível nutricional para construir uma alimentação balanceada que proporcione ao corpo cada uma das propriedades de que necessita, muitas pessoas ignoram o fato de que o tomate é um dos alimentos que mais benefícios têm a oferecer.

Esta poderosa fruta se destaca há anos pelo uso que pode ser dado a ela em diversos pratos ao redor do mundo. No entanto, o efeito positivo que este alimento tem no corpo humano é desconhecido por muitos.

Contribuição nutritiva do tomate vermelho

Segundo a Procuradoria-Geral do Consumidor (Profeco), o tomate vermelho se destaca entre outras frutas e hortaliças por possuir grande quantidade de minerais em seus componentes, alguns deles são cálcio, fósforo, potássio, sódio e contém vitaminas A, B1, B2 e C.

A vitamina A é essencial para uma visão saudável e melhora o estado da pele, cabelos e ossos. Além disso, contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico.

Da mesma forma, contém alto teor de licopeno, antioxidante que pertence à família do beta-caroteno e funciona como uma barreira protetora que atua contra os radicais livres que afetam diretamente as células.

Essa fruta também é utilizada por diversas pessoas ao redor do mundo como ingrediente natural que ajuda a aliviar picadas de mosquitos. Para isso, aplicam diretamente na pele fazendo a inflamação e a infecção diminuírem.

Segundo a Profeco, o tomate vermelho possui diversas propriedades medicinais por ser uma fruta antisséptica, alcalinizante, purificante, diurética, digestiva, laxante e antiinflamatória. É por isso que pode ser usado para reduzir os efeitos de diversas doenças.

As condições que esta fruta pode combater são problemas de fígado, queimaduras, obesidade, raquitismo e outros. Também pode ser usado na prevenção de diabetes, catarata, asma e doenças cardiovasculares.

