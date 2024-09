A- A+

Mobilização Recife: GAC-PE faz ação de conscientização sobre retinoblastoma neste sábado (21) A mobilização será no parque da Tamarineira, Zona Norte do Recife, das 8h às 12h

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE) fará uma ação para conscientizar famílias sobre retinoblastoma na manhã deste sábado (21). A mobilização será das 8h às 12h, no Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife.

A movimentação contará com a presença de médicos especialistas, que irão tirar dúvidas da população sobre o retinoblastoma e orientar sobre o que deve ser feito em caso de suspeita ou confirmação da doença.

O objetivo da campanha é fazer com que a informação sobre os sinais e sintomas do tumor ocular chegue a cada vez mais pessoas.

A ação informativa de conscientização, cuidados e identificação do retinoblastoma faz parte da 3ª edição da campanha “De Olho nos Olhinhos”, criada por Daiana Garbin e Tiago Leifert.

Através dos parceiros, a campanha acontece em todos os estados do Brasil e este ano estará com um novo integrante, o mascote Flash.

Flash é um gato e irá simular o “olho de gato”, um dos sintomas visíveis da doença, que estará nos materiais e cartilhas distribuídos ao público e à comunidade médica. A campanha foi criada em 2022 e surgiu com objetivo de conscientizar a população sobre os sinais e sintomas do retinoblastoma, câncer ocular que atinge crianças de 0 a 5 anos.

Baseados na história da filha, Lua, diagnosticada com a doença em um estágio já avançado, quando tinha apenas 11 meses, Daiana e Tiago decidiram criar a campanha “De Olho nos Olhinhos”.

Os pais da bebê decidiram falar publicamente sobre a situação da filha para que outras famílias pudessem chegar ao tratamento o mais rápido possível. Cerca de 15% dos casos do câncer ocular infantil são descobertos em estágios muito avançados, quando chega a metástase.

A doutora oncologista pediátrica do Centro de OncoHematologista de Pernambuco (CEONHPE), Laurice Siqueira, falou sobre a importância de observar os olhos das crianças.

“Ficar atento a sinais como um reflexo branco nos olhos, conhecido como 'olho de gato', e estrabismo é fundamental para ajudar a detectar não só o retinoblastoma, mas várias outras doenças oculares. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida das crianças”, reforça Laurice.

A campanha virou ONG para, além de promover a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce, realizar trabalhos práticos, auxiliando famílias do Brasil inteiro a encontrar médicos, realizar exames e chegar aos centros de referência em caso de diagnóstico confirmado.

A doutora oncologista pediatra e presidente do GAC-PE, Vera Morais, alerta sobre a importância do diagnóstico precoce.

“Quando diagnosticado precocemente e tratado em centros de referência, a chance de cura é de 90%, mas a grande preocupação é quando demoramos muito para detectar e esse tumor sai do olho, surgindo as metástases, que colocam em risco a vida desta criança. Quanto mais cedo identificar a doença, maior é a chance de cura”.

Segundo o GAC-PE, cerca de 12% a 15% dos novos casos de retinoblastoma são extraoculares, ou seja, escaparam de dentro do olho.

A oncologista ocular parceira do GAC-PE Virgínia Torres explica que o tumor cresce dentro do olho e não é visível em estágios iniciais. A principal forma de identificação do retinoblastoma é um reflexo branco pela pupila.

"Quando tiramos uma foto da criança com o flash do celular ativado, normalmente, as pupilas saem vermelhas nas fotografias. Se o registro demonstra pupilas brancas, é importante ligar o alerta e encaminhar a criança para um especialista", descreve Virgínia.

Ainda de acordo com a médica, cerca de 80% dos diagnósticos são feitos através desta identificação. "Esse é, normalmente, o primeiro sinal apresentado pelas crianças que desenvolveram o retinoblastoma", relata.

Repercussão

Neste ano, a campanha chegará a mais de 600 municípios com materiais em 3.100 farmácias parceiras, além de figurar em emissoras de rádio e TV, placas de estádios de futebol, edifícios comerciais e residenciais, aeroportos, estações de trem e metrô, ônibus e embalagens de fraldas.

Tiago Leifert estará no Rio de Janeiro para participar de uma ação promovida pela Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA), no dia 19.

A estátua do Cristo Redentor, símbolo do estado, será apagada para chamar atenção para o retinoblastoma.

Apesar do enorme alcance da campanha em 2023, Tiago e Daiana querem ir mais longe, uma vez que casos avançados seguem aparecendo nos centros de referência.

Sintomas

Os sintomas mais comuns da doença são a leucocoria ou “olho de gato”, em que a pupila pode apresentar uma área branca e opaca no contato com o reflexo da luz, sendo visível em fotos tiradas com o flash ativado.

Tremor nos olhos e alteração na posição dos olhos, como o desvio ocular (estrabismo), também são sinais que costumam aparecer.

Em todos esses casos, a recomendação dos médicos é que a criança seja levada ao oftalmologista para a realização de exames completos.

A realização do Teste do Reflexo Vermelho (TRV), conhecido como o teste do olhinho, e as consultas oftalmológicas frequentes na primeira infância podem ajudar no diagnóstico precoce da doença.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento e acompanhamento dos casos de retinoblastoma, de forma integral e gratuita.

Atendimento em Pernambuco

Em Pernambuco, os hospitais de referência para o diagnóstico e tratamento do tumor ocular são: Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Hospital das Clínicas (HC) e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). O GAC-PE é a instituição responsável por acolher e humanizar o tratamento dessas crianças.

Sobre o GAC-PE

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer – Pernambuco (GAC-PE) é uma organização da sociedade civil que há 27 anos assiste crianças, adolescentes e jovens em tratamento contra o câncer, de 0 a 19 anos.

O trabalho do grupo conta com a parceria do Centro de Oncohematologia Pediátrica (CEONHPE) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC).

Para saber como ajudar o GAC-PE, basta acessar o site www.gac.org.br e clicar na seção “doações” ou ligar para os números: (81) 3423-7633 / 9962-0199.



Campanha "De Olho nos Olhinhos"

“De Olho nos Olhinhos” é uma campanha sem fins lucrativos e conta com a ajuda de diversos profissionais, que trabalham de forma voluntária.

Empresas como A agência Ogilvy, do grupo WPP, Hogarth, Sailor Studio, Pridea Comunicação e agência 828 realizam trabalhos voluntários e ajudam na divulgação da campanha.

Entidades médicas do Brasil que apoiam a campanha

Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia (SBOO), Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica (SLAOP).

Entre os apoiadores também estão o Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), GRAACC, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA), St. Jude Children's Research Hospital, Aliança Amarte, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Oftalmologia (ABLA) e Associação Acadêmica de Pediatria (AAP), Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer – Pernambuco (GAC-PE, Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Hospital das Clínicas (HC) e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

