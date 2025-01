A- A+

BAIRRO DE DOIS IRMÃOS Achados corpos de homens que pularam no Açude do Prata, em Dois Irmãos, durante tentativa de assalto Homens estavam desaparecidos desde quinta (2)

Os corpos de dois homens foram achados na manhã deste sábado (4) no Açúde do Prata, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, pelo Corpo de Bombeiros.



Os dois teriam entrado na água após serem vítimas de uma tentativa de assalto no local, no início da tarde nessa quinta-feira (2), quando foram iniciadas as buscas.



As buscas seguiram durante todo o dia dessa sexta (3) e foram retomadas no início desta manhã deste sábados. Os corpos foram encontrados por volta das 10h20.

De acordo com o entregador Efrain Francisco, de 22 anos, amigo das vítimas e que estava no local, quatro homens chegaram ao local armados, encapuzados e teriam mandado os jovens pularem no rio.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Do nada, chegaram os quatro caras armados e mandou nós pularmos no rio. Quando nós pulamos, foi um desespero, né? Nós fomos nadando. Primeiro, foi Alexandre. Quando ele começou a se afogar, eu passei por ele nadando. Depois eu só escutei ele falando 'Socorro'. Depois foi o outro. Mas eu já não tava aguentando mais [nadar] e fui em direção ao mato. Quando cheguei, já ouvi ele gritando", relembrou.



Segundo Efrain, os criminosos roubaram três bicicletas, além de celulares, carteiras e roupas das vítimas fatais, Renan da Silva Carvalho, 21 anos, e Alexandre dos Santos Pereira Filho, 23 anos. Os dois estavam no local com um grupo de mais oito colegas.

Em depoimento à Folha de Pernambuco nessa sexta, Nayla Larissy Teixeira, 25, esposa de Renan, afirmou que os jovens tiveram os pertences roubados.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"O meu marido já foi pulando no rio para poder sobreviver, mas acabou que ele foi ficando cansado. Um dos bandidos pediu para os meninos ajudarem ele, disseram que não terian proposta de matar os meninos, só levar os pertences deles", declarou.

Vegetação densa

O tenente Ednelson, da equipe de operações e salvamento do Corpo de Bombeiros, explicou que as equipes encontraram dificuldades no trabalho devido à vegetação densa.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado inicialmente para uma ocorrência de afogamento no Açude do Prata. Diante do contexto, foi deslocada uma unidade tática de mergulho para o local. Existem efeitos adversos, onde eu posso citar a vegetação densa, o que dificulta o trabalho. Os esforços estão sendo direcionados para as buscas no açude", afirmou ele, ontem.

O Corpo de Bombeiros informou que a Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para apurar o caso.

