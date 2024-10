A- A+

TRAGÉDIA NO AGRESTE Vítima do acidente com trio elétrico em Machados, jovem de 16 anos recebe alta do HR, no Recife Ao todo, nove pessoas ficaram envolvidas no acidente: três morreram e outras seis foram internadas

Uma das vítimas do acidente com trio elétrico Zeus, uma jovem de 16 anos, teve alta do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O sinistro ocorreu na manhã desse domingo (20), na estrada de acesso ao município de Machados, no Agreste do Estado.

A informação foi confirmada por uma amiga da jovem que compareceu à unidade na manhã desta segunda-feira (21), para prestar apoio.

Ao todo, nove pessoas ficaram envolvidas no acidente: três morreram e outras seis foram internadas. A adolescente é uma das quatro pessoas que foram encaminhadas para o HR. As outras três, todos homens, de acordo com a unidade, estão em quadro estável de saúde. Uma deles precisou passar por cirurgia na madrugada desta segunda-feira (21), e segue em observação da Sala de Recuperação.

Outras duas pessoas seguem internadas, um na rede privada do Recife e outro no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Ainda não há confirmação sobre o estado de saúde das vítimas.

A jovem deve ser liberada da unidade médica ainda nesta segunda (21). De acordo com a amiga, ela está com dificuldade na fala por conta dos ferimentos no rosto. Ela chegou a ficar internada na Sala Vermelha, mas conseguiu ser atendida com maior rapidez.

Trio elétrico despencou na ribanceira após acidente, que vitimou três pessoas, no acesso ao município de Machados | Foto: Instagram/Reprodução

Entenda o caso

O veículo despencou em uma ribanceira na Curva da Pedra, na PE-89, local conhecido por provocar graves acidentes, enquanto festejava a eleição do prefeito de Machados, Juarez da Banana (PSB). O político confirmou as mortes, pelas suas redes sociais.

"É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus, e o falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários por uma equipe de seis médicos, quatro enfermeiros e técnicos preparados para realizar os procedimentos necessários até a remoção para outros hospitais", escreveu.

Os três mortos faziam parte do trio elétrico Zeus, que participaram das comemorações da vitória do prefeito reeleito Juarez da Banana, na noite anterior.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), ao chegarem ao local, os militares encontraram duas vítimas sem vida, e as demais já haviam sido socorridas e levadas para o Hospital Municipal Edson Álvares.

A terceira vítima veio a óbito após dar entrada na unidade.

No mesmo local, em 2004, o ônibus da Banda Metade vitimou dois integrantes do grupo, entre eles a cantora Ivanira Melo de Souza, conhecida como Dani.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) em busca de mais informações sobre a operação no local do acidente. Até a última atualização na matéria, no entanto, não houve retorno. O canal segue aberto.

Confira, abaixo, a nota do Hospital da Restauração na íntegra.

O Hospital da Restauração (HR) informa que quatro pessoas, com idades entre 16 e 48 anos, vítimas do acidente envolvendo um trio elétrico, estão internadas na unidade. Todos os pacientes – três homens e uma adolescente – têm quadro de saúde estável, nesta segunda-feira (21/10). Um deles, um homem de 48 anos, passou por um procedimento cirúrgico, durante a madrugada, e está na Sala de Recuperação.

Veja também

racismo Policial londrino julgado pela morte de jovem negro em 2022 é absolvido