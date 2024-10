Desligamento na subestação Mirueira, em Paulista, deixa bairros da RMR sem energia elétrica

A- A+

Bairros da Região Metropolitana do Recife (RMR) tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido na manhã desta segunda-feira (21) devido a um desligamento na subestação Mirueira, na cidade de Paulista. Três funcionários do local ficaram feridos.

Entre os bairros afetados estão Espinheiro, Campo Grande, Rosarinho, Graças, Santo Amaro e Várzea, no Recife; e em Casa Caiada, Rio Doce e Jardim Atlântico, em Olinda.



O fornecimento foi restabelecido às 13h12, segundo informou a Neoenergia Pernambuco.



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a corporação foi acionada para uma ocorrência de "explosão elétrica" na subestação da Chesf no bairro da Mirueira.



O acionamento foi feito às 11h17. Um homem de 30 anos foi socorrido para o Hospital São Marcos, no Recife. "Outras duas vítimas foram removidas antes por particulares", disse o Samu.



A Eletrobras, que responde pela subestação, informou que três profissionais que trabalhavam no local, executando atividades de manutenção preventiva, foram feridos e estão sob atendimento médico.



"A Eletrobras está dando apoio integral aos profissionais", disse a empresa, destacando que o restabelecimento das cargas de energia encontra-se em andamento e a causa do desligamento está sob investigação.

Procurada, a Neoenergia Pernambuco reforçou que o problema que ocasionou a interrupção no abastecimento não tem relação com a rede de distribuição da empresa.



A companhia também afirmou que, após normalização do sistema, a distribuidora restabeleceu o fornecimento para os clientes afetados, tendo concluído o serviço às 13h12.



Confira nota da Eletrobras na íntegra:

"A Eletrobras informa que hoje (21/10), às 11h17min, houve um desligamento envolvendo a subestação Mirueira, na regiao metropolitana de Recife, com reflexo parcial no atendimento aos consumidores.

Três profissionais que trabalhavam no local, executando atividades de manutenção preventiva, foram feridos e estão sob atendimento médico. A Eletrobras está dando apoio integral aos profissionais.

O restabelecimento das cargas encontra-se em andamento e a causa do desligamento está sob investigação".

