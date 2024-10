A- A+

Pernambuco Trio Elétrico se envolve em acidente no município de Machados e deixa vítimas fatais O prefeito de Machados, Juarez da Banana (PSB), confirmou as mortes, pelas suas redes sociais

Um acidente envolvendo o trio elétrico Zeus, na manhã deste domingo (20), deixou pelo menos três mortos, na estrada de acesso ao município de Machados.



O prefeito de Machados, Juarez da Banana (PSB), confirmou as mortes, pelas suas redes sociais. O veículo despencou em uma ribanceira na Curva da Pedra, na PE-89, local conhecido por provocar graves acidentes.

"É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus, e o falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários por uma equipe de seis médicos, quatro enfermeiros e técnicos preparados para realizar os procedimentos necessários até a remoção para outros hospitais", escreveu.

Os três mortos faziam parte do trio elétrico Zeus, que participaram das comemorações da vitória do prefeito reeleito Juarez da Banana, na noite anterior.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), ao chegarem no local, os militares encontraram duas vítimas sem vida, e as demais já haviam sido socorridas e levadas para o Hospital Municipal Edson Álvares.

A terceira vítima veio a óbito após dar entrada na unidade.

De acordo com a Secretaria de Saúde, ao menos três pessoas estão em estado grave.

A Polícia Civil de Pernambuco foi acionada e o inquérito está a cargo da Delegacia da cidade de Machados.

No mesmo local, em 2004, o ônibus da Banda Metade vitimou dois integrantes do grupo, entre eles a cantora Ivanira Melo de Souza, conhecida como Dani.

Veja também

MUNDO Cuba se prepara para a chegada do furacão Oscar, após segunda noite de apagão