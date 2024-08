Adultos podem beber leite materno? Assunto vira polêmica 'guru da saúde' beber leite da esposa

A- A+

No início da semana, Joe Wicks, um "guru da saúde" no Reino Unido, de 38 anos, publicou um vídeo em suas redes sociais tomando leite materno produzido por sua esposa Rosie e falando sobre supostos benefícios da prática.

Em um trecho do vídeo, ele aparece bebendo um pouco do leite que sua esposa acabou de tirar e que é "Como leite de baunilha natural. A energia e os nutrientes contidos nisso são inacreditáveis!”.

— Eu não colocaria no mingau ou cereal, mas é bom para uma pequena dose de vez em quando — completa.

Wick não é a primeira celebridade a abordar essa prática polêmica. No início deste ano, provocou perplexidade ao admitir que tomou um copo inteiro de seu próprio leite materno um dia que não estava se sentindo bem.

Além disso, no Reino Unido, é possível encontrar diversos anúncios online de mulheres vendendo leite materno.

Seus adeptos parte do pressuposto que se o leite materno tem tudo o que um bebê em rápido crescimento precisa, deve ser bom para todo mundo. Mas essa lógica não poderia estar mais errada.

Alerta

A prática não só não tem benefícios para adultos, como envolve riscos que incluem desde infecções sexualmente transmissíveis até intoxicação alimentar e é contraindicada por profissionais de saúde.

O leite materno contém 88% de água e os 12% restantes fornecem tudo o que um bebê precisa para crescer, como carboidratos, gorduras, proteínas e minerais.

No entanto, estudos mostraram que ele não traz benefícios para ganhar músculos, embora muitos fisiculturistas sejam adeptos de seu consumo.

Também não existem estudos que associem o consumo de leite materno por adultos a melhora na imunidade, na disposição ou nutricionalmente.

Digestão

Para começar, o leite materno é digerido de maneira diferente no intestino de uma criança e de um adulto.

Segundo especialistas, para um adulto, do ponto de vista nutricional, há menos proteína no leite materno do que em outros leites, como o leite de vaca.

Além disso, a composição do leite materno muda à medida que a criança cresce de 1 mês a 4 meses e assim por diante, portanto a composição nutricional pode variar.

De acordo com informações do Daily Mail, auditorias realizadas com 254 amostras de leite materno vendido online mostraram que 93% continham níveis detectáveis de bactérias.

Além disso, três em cada quatro testaram positivo para bactérias Gram-negativas – uma família de organismos que podem causar doenças humanas, como E. coli e salmonela.

Isso porque o leite materno está sujeito aos mesmos potenciais riscos de segurança alimentar de outros alimentos, como o fato de ser armazenado num recipiente e temperatura adequados.

Riscos

O composto também tem riscos específicos. Por exemplo, o leite materno pode hospedar vários patógenos que podem ser transmitidos através dos fluidos corporais, como HIV, sífilis, hepatite B e C.

Drogas, tanto medicinais como ilícitas, também podem infiltrar-se no leite materno. Isso pode ocorrer naturalmente entre mãe e filho, bem como qualquer outra pessoa que consuma o líquido. Portanto, o consumo de leite materno comprado online é fortemente contraindicado.

Para mães que bebem o próprio leite materno, como o caso de Kourtney Kardashian, não haveria risco desde que seguidas as mesmas precauções usadas para manter o leite coletado seguro para o bebê, como esterilizar o equipamento de amamentação e armazenar o leite adequadamente.

Para terceiros, como o caso de Wick, que bebeu o leite da esposa, também há redução de qualquer risco se o consumo do leite materno ocorrer "fresco", ou seja, logo após a retirada da mãe, e se seguidas as recomendações sanitárias.

No entanto, em nenhum caso acima, haverá benefícios para o adulto. O consumo de leite materno também é considerado seguro se o leite tiver sido testado para detectar vestígios de doenças e medicamentos e tiver sido devidamente pasteurizado e armazenado. Estes processos são realizados nos bancos de leite que recebem doações voluntárias.

