Agosto Dourado: aleitamento materno exclusivo é essencial para a saúde bucal dos bebês

A- A+

Agosto é um mês de cores múltiplas, como lilás (combate à violência doméstica contra a mulher), laranja (esclerose), verde claro (linfoma) e uma de extrema importância para a saúde de mãe e filho: o dourado, de incentivo ao aleitamento materno. A amamentação tem papel fundamental nos primeiros anos de vida, pois se trata de um alimento nutritivo para fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de cárie.

O leite materno tem nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento dos bebês. Para além do alimento, o ato físico também é de vital importância. A movimentação para sugar o leite do seio da mãe desenvolve todo o sistema estomatognático. Isso promove o desenvolvimento adequado de músculos, ossos, arcada dentária e demais estruturas bucais, contribuindo para a formação de uma dentição saudável e aprimorando funções como mastigação, deglutição, respiração e fonoarticulação.

O ato de mamar exige esforço físico intenso, no qual o bebê exercita os músculos da face. Isso estimula o correto desenvolvimento craniofacial, as funções bucais e a oclusão dentária sem desvios. Mostra o quanto o aleitamento materno exclusivo é importante.

Embora a mamadeira possa ser útil em determinadas situações, seu uso prolongado pode ser prejudicial, afetando o alinhamento dos dentes. O mesmo ocorre com a chupeta, que ainda pode interferir no desenvolvimento adequado do palato e das arcadas dentárias, aumentando o risco de maloclusões. A utilização deve ser limitada e supervisionada.

O aleitamento materno é a principal forma de reduzir o risco de cáries, pois o bebê que mama fica menos exposto ao consumo de açúcares, bem como chupetas e mamadeiras que possam estar contaminadas. Além disso, leite materno tem componentes que ajudam a inibir o crescimento de bactérias que causam a cárie.

Sobre higienização, para bebês que mamam apenas no peito e que ainda não tem dentes, não é necessário limpar a boca com gaze e água. Já para os bebês que tomam fórmula, é importante higienizar usando uma gaze ou pano limpo umedecido para limpar as gengivas e a língua. Após o surgimento dos primeiros dentes, tanto em bebês que mamam exclusivo ou não, a escovação deve ser feita com uma escova de cerdas macias e uma quantidade mínima (1 grão de arroz) de creme dental que contenha flúor, pois é justamente nessa época que tem início a introdução alimentar do bebê.

E quando levar o bebê ao dentista? Caso o teste da linguinha não tenha sido feito no hospital após o nascimento, ou se não foi possível visualizar corretamente a língua, a recomendação da primeira visita é logo após o nascimento, pois uma língua presa pode prejudicar a amamentação. Caso esteja tudo certo, por volta dos 6 meses ou quando o primeiro dente começar a nascer, é importante ir ao dentista para os pais serem orientados sobre os cuidados necessários e prevenir problemas futuros.



* Dentista.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

opinião 50 anos de diplomacia: Brasil e China no G20