Agreste: enteado mata padrasto a facadas após mãe relatar agressões; jovem tentou esconder corpo

Um idoso de 66 anos foi morto a facadas pelo enteado, de 21, após o jovem descobrir que a mãe era agredida pelo homem.

O caso aconteceu na noite desse domingo (1º), na cidade de Jurema, no Agreste de Pernambuco.

O idoso, identificado como Luiz Bonifácio, estaria bebendo com a companheira e com o enteado no momento do crime.

Na ocasião, a mulher teria relatado as agressões ao filho, Maurício Vasconcelos de Sales, que agrediu o idoso com golpes de faca.

A vítima não resistiu e morreu. O jovem, autor das facadas, foi preso em flagrante, na madrugada de segunda-feira (2), e encaminhado à delegacia da cidade.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco disse que a prisão foi feita por policiais militares da 11ª Companhia Independente (CIPM).

A PM disse que o enteado ainda tentou esconder o corpo do padrasto no quintal da casa. "[Ele] desistiu e decidiu se entregar, indo até uma unidade hospitalar do município e acionando o efetivo policial", explicou a corporação.





