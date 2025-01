A- A+

LAJEDO Agreste: PM apreende armas de homem que tentou golpear ex-mulher com facão; suspeito segue foragido Homem tinha posse de quatro espingardas, sendo três de fabricção artesanal e uma industrial

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apreendeu armas de um homem que agredia a ex-esposa, em Lajedo, no Agreste do Estado.

O suspeito, que está foragido, chegou a tentar atingir a mulher com golpes de facão, e estava em posse de quatro espingardas.

Tudo começou quando policiais militares da 11ª CIPM receberam uma denúncia de quebra de medida protetiva.

Ao chegarem ao local, nessa terça-feira (14), a vítima relatou que o ex-marido foi até sua residência e tentou forçar a entrada. Nesse momento, ela fugiu para a casa da vizinha, com os quatro filhos do casal.

Com isso, o homem foi embora, mas depois voltou em uma moto, acompanhado do irmão.

"[O suspeito] pegou a televisão e começou a quebrá-la em frente da casa. A vítima tentou interferir e ele a jogou no chão e tentou atingi-la com golpes de facão, sendo impedido pelo irmão", explicou a PMPE, por meio de nota.

Armas apreendidas

Foi a mulher quem denunciou à polícia que o homem tinha quatro espingardas. As armas estavam guardadas na casa do pai dele, na zona rural do município.

Ao chegar ao local, o dono da residência primeiro falou que desconhecia que houvesse alguma arma no lugar.

"No entanto, em uma garagem foi avistada a moto usada pelo suspeito e, ao verificar o local, estavam as espingardas, sendo três de fabricação artesanal e uma industrial", completou a PM.

O suspeito segue foragido, de acordo com a polícia. O efetivo conduziu as armas e o pai, como testemunha, para a delegacia da cidade, onde as medidas legais cabíveis foram tomadas.



