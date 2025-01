A- A+

Ao menos 33 pessoas morreram em Istambul, na Turquia, e outras 48 foram hospitalizadas após ingerirem álcool adulterado, na madrugada da última segunda-feira (13), de acordo com informativo atualizado da agência estatal turca Anadolu.

O levantamento anterior, divulgado na quarta-feira (15), apontava 23 mortes.

As investigações apontam que as vítimas teriam consumido álcool adulterado com metanol, outro composto industrial que não o etanol.

Quatro pessoas suspeitas de terem vendido bebidas adulteradas foram presas por homicídio culposo, informou a província de Istambul em comunicado nesta quinta-feira.

Desde 1º de janeiro, 29 toneladas de álcool falsificado foram confiscadas em Istambul e as licenças de 64 empresas que vendem álcool falsificado ou contrabandeado foram revogadas, acrescentou a província.

Os donos de negócios especializados acusam o governo de ser o responsável por esse tipo de morte devido ao aumento dos impostos.

No ano passado, 48 pessoas morreram em Istambul devido a intoxicações por álcool falsificado. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, um muçulmano acusado de querer islamizar a sociedade, critica frequentemente o consumo de álcool ou tabaco.

