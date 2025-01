A- A+

ESTADOS UNIDOS Aliado de Trump alerta sobre efeitos futuros de perdão a agressores do Capitólio Poucas horas após assumir o cargo na semana passada, Trump emitiu uma ordem de clemência abrangente para cerca de 1.500 participantes do ataque ao Capitólio

Um aliado importante do presidente Donald Trump disse neste domingo, 26, que o perdão da Casa Branca aos manifestantes que brigaram com a polícia enquanto invadiam o Capitólio dos EUA em 2021 está "enviando o sinal errado" - e expressou preocupação quanto aos efeitos futuros de clemências abrangentes.



"Eu sempre disse que quando você perdoa pessoas que atacam policiais, está enviando o sinal errado para o público em geral", disse à CNN o senador Lindsey Graham, um republicano da Carolina do Sul que é próximo de Trump.



Poucas horas após assumir o cargo na semana passada, Trump emitiu uma ordem de clemência abrangente para cerca de 1.500 participantes do ataque ao Capitólio, em que se tentou bloquear a certificação do Congresso da vitória eleitoral de Joe Biden em 2020.

O ataque ocorreu em 6 de janeiro de 2021.



Entre os libertados está Stewart Rhodes, fundador do grupo extremista de direita Oath Keepers, que orquestrou a conspiração que resultou no ataque.

Rhodes estava entre um grande grupo de apoiadores, de pé e torcendo atrás de Trump no palco, quando o presidente fez um discurso no resort e cassino Circa em Las Vegas no sábado, 25, antes de voar para a Flórida e passar o resto do fim de semana em seu resort.



O senador também observou que Joe Biden concedeu sua própria série de perdões antes de deixar o cargo, inclusive para parentes e principais autoridades do governo. "Não gosto disso. Não gosto de nenhum dos lados", disse Graham.

