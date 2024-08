Alimentação e o fígado saudável: previna a gordura hepática

A- A+

A saúde do fígado é primordial para o bem-estar geral do organismo. Este órgão desempenha funções essenciais, como a desintoxicação do sangue, a produção de bile e a metabolização de nutrientes. Quando o fígado está comprometido, principalmente devido ao acúmulo de gordura, condição conhecida como esteatose hepática, a saúde do corpo na totalidade é afetada.

A importância da saúde do fígado

O fígado é responsável por filtrar e remover substâncias nocivas do sangue, sintetizar proteínas importantes para a coagulação, e regular o armazenamento de energia. Quando o fígado acumula gordura em excesso, leva a condições como a hepatite gordurosa não alcoólica (NAFLD), que pode evoluir para cirrose ou câncer hepático, se não for tratada.

Alimentos que beneficiam o fígado

Para promover a saúde do fígado e prevenir a gordura hepática, é fundamental incluir alimentos que favoreçam a função hepática e reduzam a inflamação. Alguns alimentos mais recomendados:

Frutas e vegetais: alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais, ajudam a reduzir a inflamação e proteger as células hepáticas. Destaque para as maçãs, frutas cítricas (laranjas, limões) e vegetais crucíferos (brócolis, couve-flor). Aqui destaco que as frutas vermelhas são ótimas para a saúde do fígado. Elas oferecem vários benefícios que ajudam a promover a função hepática e a prevenir problemas como a gordura no fígado. Frutas vermelhas, como morangos, framboesas, amoras e mirtilos, são abundantes em antioxidantes, especialmente antocianinas e flavonoides. Esses antioxidantes ajudam a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação no fígado, protegendo as células hepáticas contra danos.

Peixes gordurosos: peixes como salmão, atum e sardinha são ricos em ácidos graxos ômega-3, que têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a reduzir a gordura no fígado.

Nozes e sementes: amêndoas, nozes e sementes de linhaça são fontes de gorduras saudáveis e antioxidantes que favorecem a saúde do fígado.

Grãos integrais: alimentos como quinoa, aveia e arroz integral são ricos em fibras, o que ajuda a manter níveis de açúcar no sangue estáveis e promove uma digestão saudável.

Chá-verde: conhecido por suas propriedades antioxidantes, o chá-verde ajuda a reduzir a gordura hepática e melhorar a função do fígado.

Alho e cebola: Estes alimentos contêm compostos sulfurados que ajudam na desintoxicação do fígado e promovem a eliminação de toxinas.

Dieta equilibrada

Uma dieta equilibrada é fundamental para manter o fígado saudável e prevenir a acumulação de gordura. Além de incluir os alimentos benéficos mencionados, é essencial evitar alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras saturadas, que contribuem para o desenvolvimento da gordura no fígado. Adotar hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e a manutenção de um peso corporal adequado, também são estratégias eficazes para proteger o fígado e promover uma saúde geral equilibrada.

Hidratação – Outro passo mais simples e eficaz para a saúde do fígado é garantir uma hidratação adequada. A água desempenha um papel fundamental no processo de desintoxicação do corpo e na manutenção das funções hepáticas essenciais. Ao manter-se bem hidratado, você ajuda o fígado a desempenhar suas funções de metabolização de nutrientes e eliminação de toxinas de forma mais eficiente. Não negligencie a importância de beber água regularmente; isso faz uma grande diferença na saúde do seu fígado.

Seja a sua melhor versão

Semana de Estética e Cosmética com cursos gratuitos

Com foco em levar conhecimento das novas tendências do universo da estética, o Centro Universitário UniFBV Wyden realiza entre os dias 6 a 12 de agosto, a sua Semana de Estética e Cosmética. Serão quatro cursos, sempre das 19h às 21h, todos gratuitos e abertos ao público. O primeiro irá abordar o Dermaplaning (remoção de células mortas), dia 6, será ministrado pela estudante de biomedicina e esteticista Erika Nunes; dia 7, é a vez do curso micropigmentação, também com Erika Nunes; já no dia 8 o curso será de maquiagem profissional com a maquiadora profissional Raniele Souza e fechando a grade de aulas é a vez do curso de detox corporal com a esteticista, Dielly Morbeck. “É uma oportunidade de aproximar o mercado da academia e capacitar todos os futuros profissionais com muito conhecimento para melhorar atender o público”, explica Mariana Figueiredo, coordenadora do curso de Biomédicas do UniFBV e organizadora da semana de Estética e Cosmética.

Webinar gratuito - A MV, multinacional brasileira líder da América Latina no desenvolvimento de softwares para a saúde, promove em parceria com a FEHOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, um webinar gratuito “Como viabilizar a Saúde através da Jornada Digital”, que será realizado no dia 8 de agosto, a partir das 10h, em formato totalmente online. As inscrições gratuitas podem ser feitas neste link.

Conitec recebe contribuições em consultas públicas sobre medicamento para tratamento de câncer de mama

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC abriu duas consultas públicas para ouvir a sociedade sobre a incorporação de uma medicação em dose fixa subcutânea para o tratamento de pacientes com câncer de mama HER2-positivo. A consulta de nº 43 avalia a tecnologia como primeira linha de tratamento para pacientes em estágio metastático, já a consulta nº 48 avalia a inovação para o cuidado com pacientes em estágio inicial (adjuvante). Ambas as consultas estão abertas à contribuição da sociedade, até o dia 05 de agosto, por meio do site oficial da Conitec: http://conitec.gov.br/consultas-publicas. A consulta pública é um mecanismo de transparência utilizado pela administração pública para obter informações, opiniões e críticas da sociedade a respeito de um determinado tema. Esse mecanismo tem como objetivo ampliar a discussão sobre o assunto e embasar a tomada de decisão sobre formulação e definição de políticas públicas nos cuidados de saúde disponibilizados aos pacientes. Por isso, é muito importante a sua participação.

Estudante de Medicina cria instituição para viabilizar estágios no exterior para outros acadêmicos do curso

Breno Herculano fundou a MedLegancy - Foto: Divulgação

Breno Herculano, natural de Recife/PE, é um jovem de 22, estudante de medicina que decidiu se aventurar em estágios no exterior, apesar do currículo modesto, ainda na primeira semana de aula, ele conquistou uma vaga remota em Harvard, uma das instituições de ensino mais prestigiadas do mundo. Logo após, ele foi aprovado para um estágio remunerado de pesquisa sobre Alzheimer na UT Southwestern Medical Center, em Dallas, Estados Unidos. Motivado por sua própria trajetória e pelo desejo de ajudar outros estudantes a alcançarem seus sonhos, Breno fundou a MedLegacy, em 2023. A empresa se dedica exclusivamente a auxiliar alunos de medicina a conseguirem estágios no exterior, oferecendo suporte e orientação para que eles possam trilhar um caminho de sucesso.

Tratamento estético dental tem impacto na saúde das pessoas

Dentista Fernanda Mourato - Foto: Francisco Silva

A odontologia estética é uma área da odontologia que tem como objetivo não somente a melhora da aparência dos dentes, mas também visa a promoção da saúde bucal de forma integral. Dessa forma, a estética dentária não se limita apenas a proporcionar sorrisos bonitos aos pacientes. Essa área da odontologia também possui um papel significativo na saúde dos dentes e gengivas.

Além do lado mais psicológico como o impacto na melhoria da autoestima e no aumento da qualidade de vida, como por exemplo, melhorando a mastigação do paciente, os tratamentos estéticos garantem outros ganhos.

“A odontologia estética também atua na melhoria da saúde bucal, já que os tratamentos são voltados para a correção de imperfeições dentárias, como dentes tortos, manchas, lascas, espaços entre os dentes e descolorações; muitos procedimentos estéticos realizados por profissionais da odontologia, como facetas de porcelana e coroas dentárias, preservam a estrutura dos dentes naturais, proporcionando uma saúde bucal a longo prazo dos dentes” explica a dentista Fernanda Mourato.

A dentista lembra ainda que ao ter dentes mais bonitos e saudáveis, os pacientes que buscam a odontologia estética dos dentes tendem a cuidar melhor de sua higiene bucal, tornando a saúde bucal uma prioridade.

“Além dos benefícios estéticos, tratamentos estéticos podem tratar problemas funcionais, como a correção de mordida desalinhada, o que pode prevenir dores de cabeça e disfunções da articulação temporomandibular (ATM)”, completa Fernanda Mourato.

Alguns tratamentos estéticos e seus benefícios

Clareamento dental: remove manchas e amarelamento dos dentes, deixando-os mais brancos e brilhantes;

Colocação de facetas: corrige imperfeições como dentes lascados, desalinhados ou com mau formato;

Lentes de contato dental: solução similar às facetas, porém mais finas e menos invasivas;

Aparelho ortodôntico: corrige dentes tortos ou apinhados, melhorando a mastigação e a estética do sorriso;

Implante dentário: substitui dentes perdidos de forma natural e funcional.

