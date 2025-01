A- A+

SERVIÇO MILITAR Alistamento militar feminino chega a 23 mil inscrições em um mês; há 1.465 vagas Selecionadas serão incorporadas às Forças Armadas no primeiro ou segundo semestre do próximo ano

O alistamento militar voluntário feminino de 2025 registrou, em janeiro, um total de 23 mil inscrições, segundo divulgou o Ministério da Defesa nesta sexta-feira (31). O total de inscritas supera em quase 16 vezes o número de vagas, que é de 1.465.

O período de alistamento segue até 30 de junho. As oportunidades são para mulheres nascidas em 2007, que completam 18 anos este ano.

O Recife é um dos 28 municípios de 13 estados e o Distrito Federal onde há vagas abertas. Entre as 1.465 vagas, são 1.010 para o Exército Brasileiro, 155 para a Marinha do Brasil e 300 para a Força Aérea Brasileira.

As inscrições podem ser feitas on-line, por meio do site https://alistamento.eb.mil.br/alistamento, ou presencialmente, em um Junta de Serviço Militar dos municípios com unidades militares participantes:

- Águas Lindas de Goiás (GO),

- Belém (PA),

- Belo Horizonte (MG),

- Brasília (DF),

- Campo Grande (MS),

- Canoas (RS),

- Cidade Ocidental (GO),

- Corumbá (MS),

- Curitiba (PR),

- Florianópolis (SC),

- Formosa (GO),

- Fortaleza (CE),

- Guaratinguetá (SP),

- Juiz de Fora (MG),

- Ladário (MS),

- Lagoa Santa (MG),

- Luziânia (GO),

- Manaus (AM),

- Novo Gama (GO),

- Pirassununga (SP),

- Planaltina (GO),

- Porto Alegre (RS),

- Recife (PE),

- Rio de Janeiro (RJ),

- Salvador (BA),

- Santa Maria (RS),

- Santo Antônio do Descoberto (GO),

- São Paulo (SP) e

- Valparaíso de Goiás (GO).

As jovens nascidas em 2007 deve morar em um desses municípios, apresentar certidão de nascimento ou prova de naturalização, comprovante de residência e documento oficial com foto.

No Recife, segundo o Plano Geral de Convocação, as interessadas podem se alistar para o Exército e a Aeronáutica.

Depois do alistamento, o recrutamento terá quatro outras etapas: seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação.

As selecionadas serão incorporadas às Forças Armadas no primeiro (2 a 6 de março) ou segundo semestre (3 a 7 de agosto) de 2026, ocupando a graduação de soldado (Exército e Aeronáutica) ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha, e terão os mesmos direitos e deveres dos homens.

Mulheres nas Forças Armadas

As Forças Armadas têm atualmente 37 mil mulheres, cerca de 10% do efetivo.

A força feminina atua principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística ou têm acesso à área combatente por meio de concursos específicos em estabelecimentos de ensino, como o Colégio Naval, da Marinha, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Aeronáutica.

