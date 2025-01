Alunos da Faculdade Senac PE apresentam projeto inovador em evento de tecnologia em SP

A- A+

Três alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Faculdade Senac Pernambuco estão prestes a representar o estado em um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do Brasil, o Campus Mobile 2025, que acontece de 8 a 15 de fevereiro, em São Paulo. Jairo Marinho, Ruan Pedro e Erick Carrasco, do 4º período, apresentarão o Projeto Beacon Navigator, uma iniciativa que promete revolucionar a acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

Com o objetivo de promover maior autonomia e inclusão, o Beacon Navigator utiliza tecnologia de beacons para transformar ambientes como shoppings, hospitais e universidades em espaços mais acessíveis e inteligentes. O projeto foi desenvolvido com o apoio do Laboratório de Objetos Conectados (LOUCO) do Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac PE, no Porto Digital. No espaço, os estudantes puderam finalizar o protótipo utilizando infraestrutura avançada e orientações especializadas.

Segundo Jairo Marinho, integrante da equipe, a ideia surgiu a partir de uma necessidade real observada em sala de aula. "Na nossa turma, tínhamos uma aluna PCD que enfrentava dificuldades para se localizar no prédio, que tinha 22 andares. Desenvolvemos o projeto para conectar o beacon ao smartphone dela, permitindo que ela soubesse o andar da aula, o professor e os horários, tudo de forma simples e intuitiva. Essa tecnologia tem potencial para ser usada em escolas, universidades, hospitais e muito mais", explicou Jairo.

Sobre a participação no Campus Mobile 2025, Jairo se mostra empolgado. "Estou muito animado para apresentar o Projeto Beacon. Essa é uma chance única de mostrar nosso trabalho, receber feedbacks e aprender com outros projetos inovadores. É emocionante representar o Senac e Pernambuco nessa competição nacional. Afinal de contas, ficamos entre os 18 melhores projetos do Brasil da categoria saúde", completa.

Tecnologia

Os beacons são dispositivos pequenos e de baixo consumo de energia que utilizam a tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) para transmitir sinais para dispositivos próximos, como smartphones, tablets e wearables. Eles funcionam como "faróis" digitais, emitindo sinais que podem ser captados por aplicativos específicos, permitindo interações baseadas na localização. Essa tecnologia é amplamente utilizada para melhorar a experiência do usuário em diferentes ambientes.

Os beacons emitem sinais de rádio com identificadores únicos, que podem ser captados por dispositivos compatíveis com BLE. Quando um smartphone detecta o sinal, o aplicativo correspondente interpreta a localização do usuário em relação ao beacon e oferece informações ou ações relevantes.

