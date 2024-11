A- A+

Tecnologia Alunos do Mediotec Senac Recife são classificados para etapa global de maratona da Nasa Estudantes já haviam vencido no início de outubro a etapa regional do Nasa Space Apps Challenge 2024

Os seis alunos do Mediotec Senac Recife, que já haviam vencido no início de outubro a etapa regional do Nasa Space Apps Challenge 2024, se classificaram para a etapa global da maratona de programação, promovida pela incubadora da agência espacial norte-americana.

Heitor Sette, Lucca Spinelli, Camilla Uchôa, Jackis Yuri, João Vitor e Daniel Dantas fazem parte da equipe Fulô de Mandacaru. Juntos, eles concorrem agora com outras 946 ideias de todo o mundo.

Os estudantes estiveram na Casa do Comércio, em Santo Amaro, área central do Recife, e foram recebidos pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto. Na ocasião, os alunos receberam o certificado de reconhecimento pelo primeiro lugar regional na maratona e a notícia da classificação para a etapa global.

"A educação transforma nossas vidas. Quanto mais a gente estuda, mais percebemos que ainda temos muito a aprender e conquistar sonhos. Nunca desistam e sempre se esforcem um pouco mais – um dia, todo esforço será recompensado", aconselhou Bernardo Peixoto aos estudantes.

O momento foi marcado por discursos emocionados e reflexões sobre a trajetória de cada estudante. Daniel Dantas, por exemplo, relembrou sua jornada ao lado da mãe, que o apoiou em todos os momentos.

"Há três anos, nunca imaginei que estaria aqui. Venho de uma família humilde e, para estudar no Mediotec, preciso viajar mais de 35 km de Itapissuma ao Recife. Hoje vejo que valeu a pena", comentou.

O projeto desenvolvido pela Fulô de Mandacaru é o "Florescer", uma plataforma educativa voltada para professores e alunos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, estimulando os estudantes a criarem soluções para desafios reais.

"Foi uma honra representar o Senac nessa maratona tão disputada, estamos em êxtase com a indicação da nossa equipe para etapa global", celebrou Camilla Uchôa, a única mulher da equipe.

Agor, os estudantes esperam até o dia 19 de novembro, quando será divulgado o resultado dos finalistas. Os projetos serão analisados por um comitê executivo da Nasa e de parceiros da agência espacial.

O aguardado anúncio final, com as 10 equipes vencedoras globalmente, sai no dia 25 de janeiro de 2025. Cada uma será laureada em uma categoria: melhor uso da ciência; de dados; da tecnologia; impacto galático; melhor conceito de missão; melhor projeto inspirador; melhor narrativa; melhor conexão global; prêmio arte e tecnologia e prêmio de impacto local.



Veja também

Consciência Negra Consciência Negra: PCR promove ações de conscientização sobre racismo e intolerância religiosa