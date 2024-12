American Airlines suspende todos os voos nos EUA por problemas técnicos

A- A+

A American Airlines informou que está enfrentando problemas técnicos que afetam todos os seus voos, interrompendo operações em um dos dias de viagem mais movimentados do ano.

"A sua segurança é nossa maior prioridade. Assim que isso for resolvido, garantiremos que você chegue ao seu destino com segurança", afirmou a companhia em um comunicado no X, sem fornecer mais detalhes sobre a natureza do problema.





Algumas publicações on-line indicaram que a companhia está enfrentando uma falha de software que impede o cálculo dos requisitos de peso e balanceamento de seus voos.

A empresa afirmou em uma publicação separada que está trabalhando em uma solução, mas não tem uma estimativa de prazo para resolução.

A Administração Federal de Aviação (FAA) declarou em um comunicado que a companhia aérea suspendeu todos os voos em território nacional.

As ações da American Airlines caíram até 3,8% nas negociações pré-mercado.

