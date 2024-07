A- A+

OPERAÇÃO Anabolizante em pelúcia e droga em tapioca: Receita apreende ilícitos enviados por correio no Recife Ao todo, segundo a Receita Federal, foram apreendidos mais de R$ 600 mil em drogas, documentos falsos e outros ilícitos

Operação da Receita Federal no Centro de Tratamento de Cargas e Encomendas (CTE) dos Correios, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, apreendeu diversos materiais ilícitos, como drogas disfarçadas em pacotes de goma de tapioca e bexigas, anabolizantes escondidos em bicho de pelúcia e papéis para falsificação de documentos.

Tudo havia sido enviado de diversas partes do Brasil e, além do Recife, tinham como destino Maceió e Natal.

A ação começou na terça-feira (16) e foi encerrada no início da tarde de quarta-feira (17). Segundo a Receita Federal, entre as drogas apreendidas estão cocaína, skunk, cannabis líquida e sintética e ecstasy — as drogas foram avaliadas em R$ 600 mil.

Leia também • Homem é detido após tentar furtar peças íntimas de loja de departamento no Recife

Na terça-feira, os agentes da Receita Federal apreenderam sete encomendas postais contendo cocaína e MDMA na forma de ecstasy e cristal.

As drogas estavam entre milhares de objetos alocados no CTE e envolvidas em bexiga plástica, segundo a Receita, que contou com o trabalho de cães farejadores da equipe K9 para encontrar o material.

Receita Federal apreendeu diversos ilícitos no CTE dos Correios no Bongi | Foto: Receita Federal/Divulgação

Também foram apreendidas dezenas de documentos de CNH em branco do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que seriam utilizados em falsificações, além de centenas de anabolizantes, na forma de comprimido e injetável escondidos em bicho de pelúcia, e dezenas de cigarros eletrônicos.

As encomendas apreendidas na terça-feira saíram dos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo e tinham como destino o Recife, João Pessoa e Natal.



Na quarta-feira, a Receita Federal apreendeu quatro encomendas postais contendo 7 quilos de cocaína e cerca de 1 kg de skunk, cannabis líquida e sintética. "As drogas estavam dissimuladas em goma de tapioca", disse a Receita Federal.

As encomendas saíram do Rio Grande do Sul e São Paulo e tinham como destino o Recife e Maceió.



Todo o material apreendido nos dois dias da operação será encaminhado às autoridades policiais para uma investigação mais detalhada por meio de um inquérito policial.

Veja também

AGRESTE Mãe é assassinada a tiros 11 dias após filha ser morta e carbonizada em Surubim