Recife Árvore cai, destrói telhados e deixa uma pessoa ferida no bairro do Bongi, no Recife Árvore que caiu no Bongi também atingiu um poste e fios de baixa tensão

Uma árvore caiu, destruiu telhados de casas e deixou uma pessoa ferida no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife.



O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), na rua Frei Burgo.



Na ocasião, a árvore, um algodoeiro, também atingiu um poste e fios de baixa tensão, deixando a localidade sem energia.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para o local por volta das 6h43. Cinco casas foram afetadas.



Uma pessoa, de nome e idade não divulgados, foi encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Não há informações sobre o grau de ferimento e nem sobre o atual estado de saúde da vítima.



A Neoenergia esteve no local e restabeleceu o fornecimento elétrico na área.



O Centro de Operações do Recife (COP) informou que diferentes setores da Prefeitura foram mobilizadas para atender a ocorrência.



Equipes da Defesa Civil e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) foram enviadas à rua Frei Burgo.



O Corpo de Bombeiro também foi chamado para realizar o corte da árvore e auxiliar da desobstrução da via.

