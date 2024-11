A- A+

ENCONTRO Anfitrião da COP29, presidente do Azerbaijão diz que petróleo e gás são 'presente de Deus' Ilham Aliev recebe representantes de mais de 200 países em cimeira para combater as alterações climáticas

Os hidrocarbonetos são um “presente de Deus”, declarou nesta terça-feira o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, anfitrião de quase 200 países reunidos para combater as alterações climáticas na COP29, em Baku.

O Azerbaijão tem 7 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo e foi um dos primeiros lugares do mundo a iniciar a produção comercial de petróleo.

— Podem me citar quando digo que é um presente de Deus. Quero repeti-lo aqui hoje, perante esta audiência — declarou Ilham Aliev na abertura de uma cimeira de líderes mundiais na COP29. — Petróleo, gás, vento, sol, ouro, prata, cobre, todos (...) são recursos naturais, e os países não devem ser culpados por os terem ou por trazerem esses recursos para o mercado, porque o mercado precisa deles. As pessoas precisam deles.

Desde que se tornou independente da União Soviética em 1991, o Azerbaijão produziu mais de um bilhão de toneladas de petróleo e planeja aumentar a sua produção de gás natural em mais de um terço na próxima década.

As receitas da produção de petróleo e gás representam aproximadamente 35% do PIB do país e quase metade do orçamento do Estado.

Cerca de 75% das exportações de energia do Azerbaijão vão para os mercados europeus. A Comissão Europeia assinou um acordo com Baku em 2022 para duplicar as importações de gás do país, com o objetivo de reduzir a dependência da Europa do gás russo, acordo que Aliyev defendeu no seu discurso.

— Não foi ideia nossa — disse ele. — Pediram nossa ajuda e dissemos que sim, que ajudaríamos a Europa com a sua segurança energética.

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirma que continuar a explorar petróleo e gás é incompatível com o objetivo de evitar que as temperaturas vão a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

