NATUREZA Animal ameaçado de extinção, 'Gato do Mato' é devolvido à Reserva Biológica de Araras, no Rio A felina foi resgatada em condição de vulnerabilidade dentro de uma casa e tratada até poder voltar à natureza

Neste sábado, um "Gato do Mato", espécie da família do leopardo e ameaçado de extinção foi devolvido à natureza. Após ser resgatado no início do ano, em uma residência, o bicho foi solto na Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis (RJ), em uma ação do Inea.

Quando foi resgatada, a felina, uma fêmea, tinha poucos meses de vida, estava abaixo do peso e fragilizada. Ela teve uma infecção tratada no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Eletronuclear. Após a reabilitação, ela foi solta na Trilha do Caneco, dentro da reserva.

Por se tratar de espécie ameaçada de extinção, após o resgate o caso foi comunicado ao ICMBio/Ibama.

— Antes de ser liberada para soltura esta felina passou por todos os exames clínicos necessários. Os resultados confirmaram que ela foi curada de todas as patologias identificadas durante o tratamento. Felizmente hoje ela está completamente saudável e, portanto, apta ao retorno à vida silvestre – destaca o diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas do INEA, Cleber Ferreira.

O local da soltura foi cuidadosamente escolhido, por se tratar de um ambiente rico e diversificado, que favorece a dinâmica ecológica da espécie. Outro ponto importante é que a área é monitorada com armadilha fotográfica e é completamente preservada, o que garantirá segurança ao animal.

