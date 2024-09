A- A+

SAÚDE Anvisa proíbe venda de duas marcas de azeite no Brasil; saiba quais Produtos eram comercializados por empresas desconhecidas; agência também suspendeu lote de coco ralado após falha em testes de dióxido de enxofre

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda dos azeites de oliva extra virgem 0,5% de acidez das marcas Serrano e Cordilheira no Brasil.

Todos os lotes das duas marcas tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos no país. Além disso, a autarquia determinou a apreensão de unidades à venda.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira. De acordo com a resolução, os produtos eram trazidos e distribuídos em território brasileiro por “estabelecimentos desconhecidos”, o que infringe a legislação do país.

Lote de coco ralado suspenso

Na mesma resolução desta terça-feira, a Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição, propaganda e uso do lote 030424158 do coco ralado da marca Coco & Cia, e determinou o recolhimento do produto.

Segundo a agência, foi considerado um “resultado insatisfatório” em testes de dióxido de enxofre identificado em análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal.

Veja também

OPERAÇÃO INTEGRATION Deolane Bezerra deixa a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco