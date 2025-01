A- A+

Meteorologia Apac indica continuidade de pancadas de chuva em todas as regiões de Pernambuco Agência Pernambucana emitiu estado de atenção para a noite desta segunda-feira (27) e para a terça (28)

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) informou, nesta segunda-feira (27), a previsão de continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte em todas as regiões do estado.

O aviso meteorológico é válido para a noite desta segunda e ao longo da terça-feira (28).

De acordo com a Apac, o sistema meteorológico responsável por essas chuvas é um distúrbio ondulatório de leste, que se forma no oceano e se desloca para os estados da Paraíba e Pernambuco, com pancadas de chuva, muitas vezes acompanhadas de trovoadas.

Confira as regiões em estado de atenção

Região Metropolitana do Recife

Mata Norte

Mata Sul

Agreste

Sertão

