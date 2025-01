Apac emite, nesta terça-feira (21), alerta amarelo para chuvas em Pernambuco

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no início da noite desta terça-feira (21), um aviso meteorológico de nível amarelo válido para diversas regiões do Estado.

Segundo o comunicado, que indica o estado de observação, a presença de um sistema meteorológico conhecido Cavado deverá deixar o tempo instável da noite desta terça-feira (21) até a manhã da quarta-feira (22).

Durante o período, os moradores dos Sertões do Pajeú, Central e Araripina e também no Litoral, principalmente Mata Norte e nos municípios mais ao norte da Região Metropolitana do Recife, poderão observar pancadas de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte.

A recomendação da Apac é de que a população siga as orientações da Defesa Civil que, em todo o Estado, pode ser acionada no número 199.

Confira o aviso emitido pela APAC:

