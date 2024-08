Apenas 6 em cada 100 venezuelanos acredita na reeleição de Maduro indicada pelo CNE, diz pesquisa

A- A+

Apenas 6 em cada 100 cidadãos da Venezuela acreditam que o resultado da eleição presidencial apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que decretou a vitória e reeleição de Nicolás Maduro, é confiável. É o que apontou uma pesquisa realizada pela consultoria Cati Meganálisis, divulgada pelo jornal venezuelano El Nacional nesta terça-feira.

Ao estudo, 92,7% dos entrevistados disseram não acreditar que os resultados apresentados pelo CNE são verídicos, enquanto um número maior, 93,4%, disseram acreditar que o candidato Edmundo González Urrutia foi o verdadeiro ganhador da disputa eleitoral.





"Muito mais da metade da minoria chavista também acredita que o ganhador [da eleição presidencial] foi Edmundo González", indicou o estudo, citado pelo El Nacional.

A pesquisa de opinião foi realizada pela Cati Meganálisis entre 8 a 11 de agosto, período em que a repressão à oposição já havia se estabelecido como regra na Venezuela. Mais de 1 mil pessoas foram ouvidas, distribuídas pelos 24 estados do país. Do total, 80,7% dos entrevistados votou na eleição de 28 de julho.

Em um outro recorte da pesquisa, 87,1% dos entrevistados apontaram que González Urrutia teria ganho a disputa em suas mesas eleitorais, enquanto 12,2% responderam que Maduro teria sido o vencedor. A partir deste dado, a consultoria projetou que o candidato opositor teria vencido em 26,1 mil mesas de votação, enquanto o presidente não teria conseguido maioria em mais de 3,7 mil mesas.

O resultado eleitoral na Venezuela segue um impasse, enquanto o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) lidera um processo para conferir a apuração dos votos divulgada pelo CNE — em um processo que a oposição classifica como inconstitucional, e analistas dizem se tratar de uma manobra do chavismo para ganhar tempo diante da pressão internacional e dar contornos de institucionalidade ao resultado já apresentado.

Enquanto o resultado apresentado pelo CNE apontou Maduro a frente, com 52% dos votos, contra 43% de González Urrutia, uma contagem independente realizada pela oposição, a partir das atas de votação recolhidas nas seções eleitorais no dia da eleição indica uma vitória contundente do ex-diplomata aliado de María Corina Machado. Com 83,5% das atas que diz ter em posse — divulgadas em um site aberto a consulta —, González tem 67% dos votos, contra 30% de Maduro.

Agências da ONU acompanham com preocupação o desenvolvimento da crise na Venezuela, com uma estimativa de que mais de 2,4 mil venezuelanos tenham sido detidos após o pleito. Dados oficiais do governo apontam que 25 pessoas morreram e 192 ficaram feridas nos protestos.

