eleições 2024 Após ser preterido por Zema, senador do Podemos é oficializado candidato em BH com vice em aberto Carlos Viana participou de convenção partidária da manhã deste domingo; Democracia Cristã pode compor a chapa

O Podemos oficializou, em convenção, na manhã deste domingo a candidatura do senador Carlos Viana à prefeitura de Belo Horizonte. A formalização de Carlos Viana ocorre após o parlamentar ter sido preterido pelo governador Romeu Zema (Novo).

Como o GLOBO noticiou, Viana era um dos postulantes à prefeitura da capital mineira que visava ter Zema em seu palanque. Para isso, ele chegou a se reunir com o governador e oferecer um acordo: teria a ex-secretária Luísa Barreto como vice e, em troca, seu partido daria sustentação a candidatura do vice-governador Mateus Simões nas eleições para o governo do estado em 2026.

A articulação, contudo, não saiu conforme desejado. O governador fechou com seu adversário, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que ontem anunciou Luísa Barreto como sua candidata a vice.

Neste domingo, ao ser confirmado candidato, Viana não anunciou quem será seu vice. Nos bastidores, a expectativa é de que seja Fred Aisc, do Democracia Cristã, ou Juliana Rosa.

Em entrevista coletiva, após a convenção, o senador explicou que inicialmente Aisc era dado como certo, mas Juliana Rosa surgiu como uma opção de ter uma mulher negra e PCD ao seu lado e fez elogios aos dois.

Senador desde 2019, Carlos Viana disputará com o apoio de uma coligação formada pelo Podemos, Democracia Cristã, PMN e PRTB. Esta é a segunda vez que ele concorre ao Executivo: em 2022, ficou em terceiro lugar na corrida pelo governo de Minas Gerais, com 7,23%.

Segundo a última Quaest divulgada na capital, Viana tem 9% das intenções de voto e está empatado tecnicamente com outros seis candidatos. Quem lidera a disputa é Mauro Tramonte, do Republicanos, com 25%.

