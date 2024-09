Arcoverde: motorista de caminhonete irregular foge de fiscalização e deixa filho de 3 anos para trás

A- A+

O motorista de uma caminhonete com irregularidades abandonou o filho de 3 anos durante fuga de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.



Segundo a corporação, agentes realizavam uma operação de segurança viária da rodovia no sábado (21) e derem ordem de parada ao motorista da caminhonete, que transportava um móvel doméstico.



No veículo, além do motorista e do filho dele, estava, ainda, um outro passageiro, de nome e idade não informados.



Após verificação, a PRF constatou que a caminhonete estava com o licenciamento atrasado, não tinha cadeirinha para transporte de crianças e apresentava outras irregularidades.

O passageiro e a criança desembarcaram do veículo e os policiais comunicaram ao motorista para remover a carga do outro lado da rodovia, pois o veículo seria recolhido ao pátio.



"Ao invés de cruzar a pista, o condutor acelerou o veículo e fugiu do local, não sendo localizado", informou a PRF.



Aos agentes, o passageiro informou que não era parente da criança nem do motorista e que apenas o contratou para transportar o móvel.



De acordo com a corporação, a criança foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, que acionou o Conselho Tutelar do município para acompanhar o caso.



"Posteriormente, o motorista compareceu à delegacia, sem o veículo, e se identificou como pai da criança", afirmou a PRF.

