Artrose: estudo vê reflexo de condições climáticas na dor

Uma revisão sistemática, que analisou 14 estudos publicados na Biblioteca Cochrane, Embase, PubMed e Web of Science, até 2022, concluiu que fatores climáticos em geral foram significativamente associados à dor da artrose.

A pesquisa apontou que a pressão atmosférica e a umidade relativa correlacionaram-se positivamente, ou seja, exerce influência sobre a intensidade da dor na artrose. O estudo foi publicado na National Library of Medicine em 2023

De acordo com o médico ortopedista Dr. Marco Aurélio S. Neves, embora os fatores climáticos provoquem uma alteração microscópica, as pessoas com dor crônica, causada por lesões, podem ser muito sensíveis a ela.

“Quando a pressão atmosférica cai, como acontece no frio por oscilações violentas na pressão do ar, os tecidos das articulações podem inchar, empurrando-os contra os músculos e nervos do corpo causando a dor. Por isso, algumas pessoas com osteoartrite sentem mais dores no inverno”, esclarece o Dr Marco Aurélio S. Neves.

Segundo a Sociedade Brasileira Reumatologia (SBR), a osteoartrite é o mesmo que osteoartrose, artrose ou doença articular degenerativa e é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas.

Conforme divulgado pela SBR, a osteoartrite é a mais frequente entre as doenças agrupadas e designadas de “reumatismos”, e corresponde de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia. Além disso, é responsável por 7,5% dos afastamentos do trabalho.

A entidade alerta sobre a doença se tornar mais grave com o passar dos anos, que é frequente a partir dos 60 anos, e que, aos 75, cerca de 85% das pessoas têm evidência radiológica ou clínica da doença. De acordo com a SBR, 50% dos pacientes queixam-se de dor crônica.

Neves indica algumas práticas para minimizar as dores em períodos mais frios. “Expor a região afetada pela osteoartrite a uma compressa de água quente, ou, ainda, tomar banho em água quente são medidas capazes de melhorar a dor e até mesmo aumentar a amplitude do movimento articular”.

O especialista destaca, entretanto, que pessoas que já tiveram suas articulações reparadas com próteses, têm a dor atenuada. “Um estudo mais recente concluiu que, de cem pacientes com próteses articulares, 51% não sentiram dor quando experimentaram temperaturas frias durante o inverno. Dos pacientes que sentiram dor, apenas 29% se referiu à dor significativa”

Os pacientes foram submetidos a temperaturas entre 8°C e 10°C. O estudo foi realizado pela Taibah University, da Arábia Saudita e publicado em 2020 pela National Library of Medicine do National Center for Biotechnology Information.

